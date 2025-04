Bauruenses se destacam na Copa SP de Judô e conquistam medalhas

A equipe do Bauru Judô Clube participou no último final de semana da Copa São Paulo Aspirante de Judô e da Copa São Paulo de Veteranos, realizadas em São Bernardo do Campo. O evento, promovido pela Federação Paulista de Judô, reuniu atletas de diversos estados, como São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso.



Na categoria Aspirante, Sofia Oliveira, da classe Sub-15 super ligeiro, conquistou a medalha de bronze ao garantir o terceiro lugar. Outros destaques foram Ágata Santos, da categoria adulto ligeiro, e Luiz Júnior, da cadete pesado, que terminaram a competição na quinta colocação. A delegação contou ainda com a participação dos atletas Pedro Lopes, Kevin Aguiar, Victor Dias, Eduardo Mariano, Gabriela Costa e Rafaella Silva, todos sob orientação da Sensei Maria Morais.



Pela Copa São Paulo de Veteranos, Rafael Boneti representou o clube e garantiu a medalha de prata, conquistando o segundo lugar em sua categoria.



A Copa São Paulo de Judô é uma das principais competições da modalidade no país e reuniu aproximadamente 2 mil atletas na categoria Aspirante.