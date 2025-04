Leilão de gado de corte e ação beneficente marcam 11 anos do GPB

A Associação Grupo Pecuária Brasil (GBP), com sede em Bauru, irá comemorar seu 11.º aniversário com um leilão presencial de gado de corte, que beneficiará a Casa da Esperança, entidade da cidade que atende mais de 210 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. O evento será realizado neste sábado (5), a partir das 14h, no quilômetro 355 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), a Bauru-Marília, em Bauru.



A celebração movimentará o mercado pecuário da região com a oferta de 1.700 animais de corte de alta qualidade genética, com carga fechada, divididos em 50 lotes, todos previamente pesados. A renda obtida com a reserva das mesas e com o leilão do primeiro lote — com bezerros machos da raça nelore — será integralmente revertida à Casa da Esperança de Bauru, localizada no Núcleo Fortunato Rocha Lima.



Na edição de 2024, foram arrecadados mais de R$ 40 mil para a Apae de Pederneiras. Vitor Alves e Silva, da Bauru.com Leilões, destaca a expectativa para o leilão.



"O evento tem como foco a eficiência na venda de animais de corte com padrão racial. Podemos esperar lotes com alta qualidade e grande quantidade. É um leilão destinado ao pecuarista que valoriza o trabalho bem feito do criador e recriador", observa.



A Associação GPB foi fundada em Bauru em 4 de abril de 2014 e idealizou o balizador de preço da arroba GPB, atualmente utilizado como um indicador do Boi Gordo Datagro. A entidade possui cerca de 14 mil associados em 12 estados brasileiros.

EXPECTATIVA

O leilão de aniversário da associação passou pela pandemia de Covid-19 com etapas virtuais e hoje é 100% presencial, com transmissão ao vivo que alcança, em média, 7 mil visualizações. Nesta edição, são esperadas mais de 600 pessoas, que serão acomodadas no recinto em mesas previamente marcadas. Entre as presenças aguardadas, está a do deputado estadual Lucas Bove (PL), que já destinou R$ 50 mil em emenda parlamentar à Casa da Esperança.



Oswaldo Furlan, presidente da GPB, ressalta a importância do evento para o setor: "É uma oportunidade única para os pecuaristas adquirirem animais de alta performance genética, com a garantia de carga fechada e a chancela da GPB. Além disso, é uma forma de contribuirmos com a Casa da Esperança, uma instituição que realiza um trabalho fundamental em nossa comunidade", pontua.



Reservas de mesa para quatro pessoas, que custam R$ 100,00, devem ser feitas com Analice Domeciano pelo WhatsApp (14) 99178-0420 ou gpb.comunicacao@gmail.com. O pagamento via Pix é no CNPJ 07.845.846/0001-71.