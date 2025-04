Entrelinhas

Preocupação



A mais recente preocupação do governo Suéllen Rosim (PSD) tem nome e sobrenome: tarifa do transporte coletivo. Como mostrou o JC, cálculos da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano (Emdurb) apontam para um reajuste que pode levar o custo do bilhete a mais de R$ 8,00.



Almoço 1



Na sexta passada (28), Suéllen foi a um restaurante na avenida Getúlio Vargas acompanhada do noivo e presidente do DAE, Renato Purini (MDB), e da mãe, a secretária de Assistência Social Lúcia Rosim. Não se falou em outro assunto durante a quase uma hora de duração do almoço.



Almoço 2



Segundo apurou a coluna, uma das hipóteses discutidas na conversa e cogitada pela prefeita envolvia anunciar o reajuste em duas etapas - estratégia sobre a qual o presidente do DAE aconselhou a não adoção, dizendo ser quase impossível. Sairam do restaurante sem solução. Com a certeza, contudo, de que eventual majoração elevada impacta o capital eleitoral de qualquer um.



Emendas



O vereador André Maldonado (PP) voltou a Brasília nesta semana em busca de recursos. À coluna, antecipou que costurou uma emenda de R$ 500 mil à saúde de Bauru, por indicação do deputado Fausto Pinato (PP), e outros R$ 600 mil do deputado Maurício Neves (PP).



Negociações



A agenda do vereador incluiu também discussões sobre o cenário político em Bauru e a conjuntura para 2026. O parlamentar não descarta concorrer a uma vaga para deputado estadual na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). Aguarda, contudo, a decisão do partido.



Olho no voto



Em números, somente na Câmara já são dois parlamentares costurando apoio a 2026. Além de Maldonado, também deve estar na disputa à Alesp o vereador Júnior Rodrigues (PSD).



Recado



Em palestra na noite desta quarta (2) na OAB Bauru, o vice-presidente da subseção, Thiago Munaro, deu um exemplo curioso ao distinguir afirmar que "lei" e "direito" não são a mesma coisa. Na palestra, Munaro, que é também professor universitário e patrocina a ação que contesta a manobra para aprovar empréstimo ao DAE (leia na pág. 4), disse que "lei" é o retrato do interesse de quem exerce o poder no momento em que o texto é editado.



Aspas



"Numa Câmara com 15 vereadores, qualquer lei será aprovada com o voto de oito pessoas e com todos os interesses de quem está por trás delas. Esses interesses nem sempre são os da população", afirmou. Para bom entendedor...