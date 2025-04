São Paulo estreia com vitória e dá respiro a Zubeldía

O São Paulo largou na Libertadores de 2025 com o pé direito. Nesta quarta-feira (2), o Tricolor venceu o Talleres por 1 a 0, no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina, pela primeira rodada da fase de grupos. Alisson foi o autor do gol.



Com o resultado, o técnico Luis Zubeldía vê a pressão em cima do seu trabalho amenizar. O clube paulista aparece na segunda colocação do Grupo D, com três pontos, assim como o Libertad-PAR, que venceu o Alianza Lima-PER, e lidera. Os argentinos estão em último, com zero.



O São Paulo volta a campo no domingo (6), quando visita o Atlético-MG, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado do Mineirão, em Belo Horizonte (MG), a partir das 16 horas.



Já o próximo desafio pela Libertadores será no dia 10, quinta-feira, às 21h30, contra o Alianza Lima, no MorumBIS, pela segunda rodada da fase de grupos. Na terça (8), às 19 horas, o Talleres encara o Libertad, fora de casa.

O jogo

O primeiro tempo foi muito morno no estádio Mario Alberto Kempes. O Tricolor soube se defender bem e não sofreu qualquer ameaça dos mandantes. O único chute do time da casa foi aos 29 minutos. Portilla arriscou da intermediária e parou em tranquila defesa de Rafael.



No ataque, porém, os brasileiros não foram criativos. A equipe sofreu para criar jogadas e levar perigo. Com o relógio marcando 36, Calleri até chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado por impedimento de Oscar, que cruzou para o camisa 9.



Na volta do intervalo, o São Paulo tentou ser mais agressivo. Com quatro minutos, Cédric pegou a sobra na entrada da área e bateu para a defesa em dois tempos de Herrera. Na sequência, Arboleda subiu mais que a defesa após cobrança de escanteio de Oscar e cabeceou no canto. O goleiro tirou em cima da linha e evitou o tento.



A partir de então, o Talleres tentou se soltar um pouco mais. Aos 22, Riveros arriscou de fora e tirou tinta da trave. Três minutos depois foi a vez de Benavídez assustar, em novo arremate da entrada da área que passou perto.



Já aos 30, a rede enfim balançou em Córdoba. A defesa do clube argentino afastou mal o cruzamento e deixou nos pés de Alisson. O volante dominou, ajeitou para a canhota e bateu colocado. Herrera até chegou a tocar na bola, mas não evitou o gol tricolor.



O Talleres quase empatou instantes depois. Reynoso cobrou escanteio, e Alan Franco, na tentativa de tirar, cabeceou contra a própria meta, no travessão. No fim, os mandantes até tentaram pressionar, porém nada foi suficiente.