Entrelinhas

Tô fora



A vereadora Estela Almagro (PT) disse na tribuna da Câmara que o colega Cabo Helinho (PL), vice-presidente da Câmara, a confidenciou de que a manobra da presidência para mudar o regimento a fim de expurgar a Comissão Interpartidária de todo e qualquer debate não contou com sua participação. Horas depois, Helinho pediu ao presidente que todos trabalhem por uma revisão completa do regimento - mas não comentou a declaração da petista.



Projeto



Em outros termos, o projeto da Mesa abre caminho à aprovação de projetos sem a mínima discussão, como ocorreu com a aprovação do empréstimo de R$ 40 milhões do DAE (leia mais na pág. 3). É o chamado "trem-bala". Quem discordar - geralmente o papel da oposição em todo governo, à exceção das ditaduras -, podera ser submetido a essa mudança proposta no regimento. Pode pedir - mas se um plenário com maioria governista vai aprovar é outra história.



'Uma passada...'



Não deixa de chamar atenção a posição do presidente da Casa - admitida por ele nesta segunda - dizendo que "deu, sim, uma passada" no Ministério Público após ter negado o comparecimento na semana passada (leia na pág. 3). A justificativa? Segundo Markinho, a pergunta foi sobre se a Mesa havia se reunido com a Promotoria Pública.



Tempo passa



O alerta veio do decano José Roberto Segalla (União Brasil), que advertiu os colegas: a mudança proposta para o Regimento Interno abre um precedente que prejudica a oposição de hoje, mas também à de amanhã e a de depois de amanhã.



Transparência



Segalla, por sinal, fez duras críticas nesta segunda-feira (31) à prefeitura por omissão em pedidos formais de informações formalizados por vereadores. Ele encaminhou sete questionamentos ao governo e teve apenas três deles respondidos. E alertou: isso configura improbidade administrativa, já que a resposta é obrigatória.



Cp em dia d



Nesta terça (01/04), às 14h30, a Comissão Processante (CP) instaurada contra o vereador Eduardo Borgo (Novo) por quebra de decoro parlamentar se reúne pela terceira vez no Plenário "Benedito Moreira Pinto". Agora os membros deliberam se deve haver o prosseguimento ou arquivamento da denúncia.



Ética



A Câmara adiou a análise do recurso de 5 vereadores que pedia a remessa da denúncia contra o vereador Eduardo Borgo (Novo) à Comissão de Ética. Em termos práticos, a CP que analisa se o parlamentar quebrou o decoro continua aberta e caberá à Procuradoria analisar o recurso.