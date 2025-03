Du Mauad: merecido demais!

Carlão é eleito o Craque do Interior do Paulistão 2025...



Muitas vezes um prêmio é concedido e ficam dúvidas. O vencedor não era o favorito da maioria. Na opinião de muitos, o que foi preterido era melhor. Não foi o caso dessa vez. A Federação Paulista de Futebol elegeu como Craque do Interior do Paulistão 2025 o atacante Carlão, artilheiro do Norusca. Escolha certeira. Justa. Muito merecida. O “Mickey” foi um dos grandes destaques da competição. Os 5 gols que o craque marcou foram importantíssimos pra manter o alvirrubro na elite do futebol paulista. Carlão estava lá. Pra subir ao palco no evento realizado no Estádio do Pacaembu, na noite de sexta-feira (28) e ser aclamado por todos. A “boleirada” sabe o quanto joga bola esse artilheiro. Esteve em todas as 12 partidas do Noroeste no Paulistão e só não correu quando a bola estava fora do campo. Carlão é um “Monstro”. No ano passado foi eleito o MVP, o melhor jogador da Série A2 do Paulistão. Foi o artilheiro também. O prêmio de Craque do Interior é mais que merecido...



Carlão chegou pra jogar pelo Noroeste em 2023. Segundo ele mesmo confirma, respondendo a um chamado do técnico, ou melhor, do “Mister’ Luiz Carlos Martins. O centroavante tinha inúmeras outras propostas ao voltar do futebol árabe, a maioria delas bem melhores que a do time bauruense. Mas o Carlão é diferenciado. Manteve a palavra dada ao LCM e veio fazer história com a camisa alvirrubra. São 3 temporadas vestindo a 9. Disputou (na acepção da palavra) 63 jogos e marcou 26 gols. Conquistou um vice-campeonato da Série A2 do Paulistão. Marcou 10 gols na sua 1ª temporada, 7 na A2 e 3 pela Copa Paulista. Em 2024 foram mais 11 gols, todos pelo Paulista Série A2. Nesse ano completou seus 26 gols marcando mais 5 pelo Paulistão. Carlão irá disputar a Série B do Brasileirão pela Ferroviária. Sorte dos torcedores de Araraquara. Aproveitem e desfrutem. Tenho confiança (e muita esperança) que em 2026 o Carlão voltará a vestir a 9 do Norusca no Paulistão. Pra fazer mais história. Pra se firmar ainda mais como ídolo da torcida alvirrubra...



Deu a lógica. Primavera e Capivariano vão jogar o Paulistão 2026...







Nada de surpresas. O que se esperava, aconteceu. Primavera e Capivariano irão disputar o Paulistão no ano que vem. O acesso à elite do futebol paulista em 2026 está definido. No sábado (29), Primavera e Capivariano confirmaram o favoritismo, carimbaram a vaga e agora definirão o campeão da Série A2 do Campeonato Paulista...



Acesso inédito: O Primavera irá disputar pela primeira vez na sua história o Paulistão. Após vencer o jogo de ida, fora de casa, por 2 a 0, o time de Indaiatuba poderia até perder por um gol de diferença, no Ítalo Mário Limongi, mas não quis saber de dar chance pro azar e já definiu tudo logo no começo da decisão. Com dois gols em 15 minutos (um deles de novo do Lucas Douglas) o Primavera ainda viu o Taubaté diminuir no final da 1ª etapa. Mesmo com um jogador a menos desde os 31 minutos do primeiro tempo, conseguiu segurar o 2 a 1 e conquistou seu primeiro acesso à elite na história, em sua 11ª participação na Série A2....



Capivariano de volta: Já na Arena Capivari, o Capivariano fez o “dever de casa” e conquistou o seu retorno ao Paulistão. Chegando pra decisão da vaga em vantagem, após ter vencido o jogo de ida, no Novelli Júnior, por 1 a 0, o Leão da Sorocabana venceu o Ituano por 3 a 1 e garantiu sua terceira participação na elite. Depois de ter disputado o Paulistão Série A1 em 2015 e 2016, o Capivariano retorna à primeira divisão após 10 anos, enquanto o Ituano, que foi rebaixado na última temporada, terá de amargar mais uma temporada no Paulistão Série A2...



Primavera e Capivariano agora se preparam para a grande final do Paulistão Série A2, que será disputada em jogos de ida e volta, em datas e horários que ainda serão definidas pela FPF. Como tem a melhor campanha geral, o time de Indaiatuba poderá escolher se decide dentro ou fora de casa...



Amanhã já começa a Libertadores e a “Sula”...







Ahhhh o calendário do futebol brasileiro. Tá de boa essa temporada. O que já era “apertado” ficou ainda mais “espremido”. Em função da disputa do Mundial de Clubes, que irá paralisar os jogos durante um mês inteiro, A Conmebol foi obrigada a iniciar a disputa da Libertadores e da Copa Sul-Americana antes do prazo “normal”. A partir de amanhã, já teremos a 1ª rodada da fase de grupos de ambas as competições. Nem pense em reclamar. É arrumar o melhor time possível e ir pro jogo...



As partidas da 1ª rodada da Fase de Grupos dos clubes brasileiros na Copa Libertdadores 2025 são as seguintes:



Amanhã – dia 1 de abril:

Fortaleza x Racing (ARG) – 21h30 - Castelão



Quarta – dia 2 de abril:

Talleres (ARG) x São Paulo – 21h30 – Estádio Mario Kempes (Córdoba)

Universidad de Chile x Botafogo – 21h30 – Estádio Nacional de Santiago Quinta – dia 3 de abril:

Bahia x Internacional – 19h – Fonte Nova

Sporting Cristal (PER) x Palmeiras – 19h – Estádio Nacional de Lima

Deportivo Táchira (VEN) x Flamengo – 21h30 – Estádio Pueblo Novo



Já pela Copa Sul-Americana os confrontos das principais equipes brasileiras na competição nessa 1º rodada são:



Amanhã – dia 1 de abril:

Unión Santa Fé (ARG) x Cruzeiro - 19h – Estádio 15 de Abril

Once Caldas (COL) x Fluminense – 21h30 – Estádio Palogrande

Cienciano (PER) x Atlético-MG – 21h30 – Estádio Inca (Cusco)



Quarta – dia 2 de abril:

Corinthians x Huracán (ARG) – 19h – Neo Química Arena

Melgar (PER) x Vasco – 19h – em Arequipa

Sportivo Luqueno (PAR) x Grêmio – 21h30 – Estádio Defensores Del Chaco



Dorival “tá na “pista”, cuidado Zubeldia...







A frustração do torcedor tricolor segue alta em 2025. O São Paulo estreou de maneira bem decepcionante no Brasileirão ao empatar em 0 a 0 com o Sport, na noite do sábado (dia 29), no Morumbi. O Tricolor teve a chance de sair na frente logo aos dois minutos, em pênalti que ninguém viu (só o juizão e o VAR) de Du Queiroz em Luciano. Calleri foi para a cobrança e isolou. Mandou a bola lá no Palácio dos Bandeirantes. O jogo terminou com muitas vaias e gritos de “burro” pro técnico Luís Zubeldia. “Burro” na verdade é o que eu posso escrever aqui. Zubeldia ouviu palavras bem “maiores” e piores. É bom o atual treinador são-paulino “abrir o olho”. Afinal de contas, a CBF já mandou Dorival Júnior embora. O homem “tá na pista”...



Momento Maguila







Acharam que eu não iria escrever nada sobre o título do Corinthians na última quinta-feira em Itaquera? Uma conquista gigante e merecida do Timão sobre o seu maior rival. Com direito a pênalti defendido pelo Hugo Souza, a subida do Memphis em cima da bola pra ficar na história e o 31º Paulistão na galeria de troféus do alvinegro. Vou mandar o SALVE de hoje pra alguns amigos que representam a mais fiel e fanática torcida do Brasil...



Um grande abraço de campeão pro Carlinhos e Enzo Salmen e pro Rick Martins (que estavam na Neo Química Arena), pro Kiko Barbosa, Giuliano de Angelis, Caio Oliveira, Cainho e Lucas Zacaib, Léo Amantini, Rodrigo Galvão, Evandrão e Evandrinho Ribeiro, Caio Figueiredo, Marco Antônio Sanches, Reinaldo Marques, Douglas Dias, Zé Arantes, João Jabbour, Douglas Willian, Cacau Amantini, Fábio Ferraz, Lício Filho, Celinho Kameo, Paulo Siqueira e pro Alexandre, Gustavo, Cheide, Vitor, Gabriel (esse sofreu) e pra Livia e Mariana Mauad (amor da minha vida e corinthiana desde o berço).





