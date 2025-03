Sorri-Bauru inaugura três novos espaços no Centro de Reabilitação

Na manhã de sexta-feira (28), a Sorri-Bauru inaugurou três novos espaços em seu Centro de Reabilitação. As benfeitorias contemplam a demanda por mais atendimentos na instituição, que, em 2024, totalizaram mais de 171 mil, sendo cerca de 3 mil mensalmente. Os ambientes foram viabilizados por investimentos de parceiros: Instituto Credicitrus, Flipper Lanches e Tilibra.



O Empório da Inclusão, um contêiner adaptado como lanchonete e loja, foi viabilizado com o aporte de R$ 90 mil do Instituto Credicitrus. Fica na própria sede, situada na quadra 53 da avenida Nações Unidas, e oferece itens produzidos pelas próprias oficinas realizadas na instituição, como confeitaria (salgados e doces) e estamparia (camisetas e souvenirs). Apenas nos cursos relacionados ao Empório, a entidade faz aproximadamente de 2 mil atendimentos.



Já o Espaço Flipper Lanches de Reabilitação Profissional é resultado da campanha "O lanche mais legal do mundo!", que há quatro anos contempla a Sorri-Bauru. A receita da edição de 2024, de R$ 12,5 mil, proporcionou a adequação de cinco salas para o setor, que prepara jovens e adultos com deficiência ou em vulnerabilidade social para o mercado de trabalho. A previsão é de 12,8 mil atendimentos nesse espaço.



O Espaço Sociocultural Tilibra também é um contêiner adaptado que abriga três salas, onde serão realizados cerca de 6 mil atendimentos por ano, promovendo talentos, qualidade de vida e inclusão por meio de teatro, dança, teatro, meditação e terapias integrativas, informa a assessoria de imprensa da instituição. O repasse de R$ 35,6 mil veio do show "Orquestra Rock convida CPM 22", realizado em setembro de 2024, que teve a Tilibra como patrocinadora.



"Na Sorri é assim: são muitas mãos por trás de grandes feitos. Por isso as parcerias são tão importantes e somos muito gratos. Quem ganha sempre são as pessoas que atendemos com muito carinho e dedicação. Tenho certeza de que irão aproveitar bastante os novos espaços e as oportunidades que nascerem ali", celebra João Bidu, presidente da instituição.



A Sorri-Bauru mantém um Centro Especializado em Reabilitação e Oficina Ortopédica para atendimento a pessoas com deficiências física, auditiva, intelectual, múltipla e transtorno do espectro autista. Também faz a gestão da Estratégia Saúde da Família, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Bauru, com 21 equipes atuando em nove unidades da cidade.