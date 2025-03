Agora ou Nunca arrecada R$ 100 mil e vai beneficiar 16 entidades

O Bloco Agora ou Nunca arrecadou, neste ano, R$ 100 mil com a festa realizada no dia 22 de fevereiro, quando milhares de foliões lotaram várias ruas da Zona Sul de Bauru. Desta vez, o valor será distribuído entre 16 entidades assistenciais da cidade. O número de contemplados em 2025 é recorde. A cerimônia de entrega do cheque simbólico ocorreu na tarde desta sexta-feira (28), no Bauru Shopping, onde estiveram presentes organizadores, representantes das associações, além de secretários municipais e a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Elaine Costa Dias.



"Sempre analisamos com muito carinho os pedidos das entidades e consultamos o Fundo de Solidariedade Social da Prefeitura de Bauru para termos um norte no trabalho. Neste ano, foi possível atender três a mais do que no ano passado e batemos o recorde de associações beneficiadas", reitera Roger Barude, um dos organizadores o bloco ao lado de Mano Alvarez, Paulo Laranjeira e Rodrigo Coube. Na avaliação dele, a 11ª edição do Bloco Agora ou Nunca foi a melhor de todas. "Tenho certeza até pelo feedback que tivemos dos foliões. Foi bastante elogiado pelos participantes e pela imprensa. Foi muito bacana e a energia estava 100%. Nós levamos a alegria durante o evento para as ruas e agora levamos para pessoas que estão passando por alguma dificuldade", diz. O empresário Rodrigo Coube vê o bloco como um ponto de encontro para bauruenses espalhados pelo mundo. "Ele traz gente que está morando fora de Bauru de volta para a cidade. Então, tem gente que não se vê há anos e que se reencontra no Agora ou Nunca. Isso traz nostalgia. É uma alegria, uma oportunidade de reestabelecer contatos", afirma.

Entidades

As doações contemplam instituições que prestam serviços sociais variados, incluindo atendimento a crianças, idosos, pacientes em tratamento e pessoas em situação de vulnerabilidade. Cada entidade receberá R$ 6.250,00.