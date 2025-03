Bauru Basket vence Caxias do Sul e sobe na tabela do NBB Caixa

O Bauru Basket voltou a vencer no NBB Caixa. Na noite deste sábado (29), em jogo realizado no ginásio Panela de Pressão, o Dragão superou o Caxias do Sul pelo placar de 84 x 67.



Com um ritmo intenso desde o primeiro quarto, a equipe comandada pelo técnico Paulo Jaú abriu vantagem logo nos primeiros minutos e não correu riscos no restante do confronto. "Conseguimos ter bastante agressividade no rebote de ataque. Isso nos deu um volume muito grande para poder construir o resultado", analisou o treinador bauruense. O comandante também destacou a atuação dos atletas vindos do banco: "A rotação veio com 20 pontos. A gente já sabe que Brite e Alex sempre vão entregar. Mas quando esses caras do banco também estão confiantes, isso nos dá muito segurança para conseguir a vitória", completou.



O armador Dontrell Brite foi o cestinha da partida com 20 pontos anotados, além de contribuir com 3 rebotes, 7 assistências e 2 bolas roubadas. O pivô Andrezão também foi decisivo com um duplo-duplo: 15 pontos e 12 rebotes. Os alas Alex Garcia e Wesley Mogi contribuíram com 12 e 13 pontos, respectivamente. Pelo lado dos adversários, o norte-americano Shamell foi o principal pontuador, com 18.



Reencontro com o ídolo



A noite também foi especial para a torcida bauruense por conta de Larry Taylor. O "Alienígena" retornou pela primeira vez ao Panela de Pressão após sua saída na temporada passada - e, obviamente, foi homenageado e recebeu o carinhos dos fãs. Com a camisa do Dragão, o armador norte-americano naturalizado brasileiro conquistou dois Campeonatos Paulistas, duas Ligas Sul-Americanas, uma Liga das Américas e um Torneio Interligas. Nos 13 anos em que defendeu o Bauru Basket, o eterno camisa 4 se tornou líder histórico da equipe no NBB Caixa em jogos disputados (439), pontos (5.292), rebotes (1.840) e assistências (1.648).



Próximo desafio



Com o resultado, Bauru sobe para a 6.ª posição na tabela do torneio nacional, agora com 17 vitórias em 30 rodadas. Já o Caxias, com 10 triunfos em 28 partidas, permanece na 15.ª colocação. O Dragão segue em sua série de jogos em casa: o próximo compromisso será na sexta-feira (4/4), às 19h30, diante do União Corinthians.