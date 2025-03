Noroeste: Carlão recebe prêmio Craque do Interior no Paulista

O atacante Carlão, que defendeu o Noroeste no Paulistão Sicredi 2025, recebeu, na noite desta sexta-feira (28), o prêmio Craque do Interior na festa de encerramento da Federação Paulista de Futebol (FPF). O evento oficial de premiação do estadual aconteceu no Estádio do Pacaembu, em São Paulo.



O jogador foi destaque do time de Bauru em todas as 12 rodadas da fase de classificação e fez 5 gols.



Na campanha do acesso do ano passado, Carlão foi premiado à época pela FPF como MVP do Paulista Série A2, melhor atacante na seleção do campeonato e artilheiro.



Ao todo, em duas temporadas pelo Norusca, Carlão defendeu a equipe em 63 partidas e balançou as redes 26 vezes.



Atualmente, o camisa 9 está na Ferroviária, onde disputará a Série B do Campeonato Brasileiro.