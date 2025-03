Bauru tem cocaína de péssima qualidade e produção de maconha

"Cada droga tem sua rota e a cocaína é mais difícil de fazer chegar. Então ela é mais misturada", explica Marcelo Bertoli Gimenes, delegado titular da 2.ª Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (2.ª Dise) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic). Em entrevista ao JC, ele conta que Bauru, além de uma cocaína de péssima qualidade, tem pequenas plantações de maconha.



"Em prisões que estamos realizando, e que outras delegacias também, eventualmente vem um laudo negativo [ou seja, sem a presença de cocaína], de tão diluída com xilocaína, tetracaína, cafeína e talco", acrescenta Gimenes, ao destacar a situação local frente à dificuldade de trazer esse entorpecente para a região Central do Estado de São Paulo.

Do prensado ao haxixe

No caso da maconha, Bauru conta com opções de qualidades variadas, com preços entre R$ 5,00 (prensado) e R$ 120,00 (variações do haxixe), de acordo com investigações e apreensões da Polícia Civil. A 2.ª Dise, inclusive, já encontrou maconha cultivada em estufas ou em pequenas plantações no fundo do quintal.

"O prensado consiste no pé de maconha já seco que é, como o próprio nome diz, prensado com tudo: o caule, folhas e os galhos, que têm baixo teor de THC, além das flores, onde há maior concentração da substância. Então, ele vem para o Brasil nesse formato de tijolo. Essa maconha é vendida por R$ 5,00 o grama, devido ao baixo teor. Para fazer maconha prensada é necessária uma grande quantidade de pés de maconha. Em geral, as grandes plantações para produzir essa variedade estão no Paraguai", explica o delegado.