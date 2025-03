Entrelinhas

Queixas



Grande parte da base do governo Suéllen Rosim (PSD) na Câmara de Bauru tem feito queixas sobre o governo nas últimas semanas em conversas reservadas. A principal crítica é a falta de acesso à prefeita, que estaria evitando até mesmo ligações de parlamentares outrora bastante próximos ao governo. Alguns aliados reclamam de só ficarem sabendo de informações através da imprensa.



Cury



O distanciamento não é o único problema. O governo se viu em meio a uma saia justa na última semana em razão da viagem da prefeita Suéllen a Brasília. O motivo? A participação do deputado federal João Cury (MDB) foi relegada a segundo plano no comunicado à população sobre a agenda da mandatária no Ministério das Cidades - reunião, aliás, costurada pelas mãos do parlamentar emedebista e do empresário Rodrigo Mandaliti, presidente do MDB Bauru.



Licitação



Também não passou despercebida a revogação de uma licitação que garantiria infraestrutura ao Distrito Industrial 3. A versão oficial é de que "o local da obra receberá algumas intervenções pela equipe do Departamento de Obras Públicas da Secretaria Municipal de Obras". Na prática, porém, o cenário pode ser outro: não haveria dinheiro para a obra, disse uma graduada fonte situacionista à coluna.



Água fria



Enquanto isso, o governo recebeu um balde de água fria ao descobrir que o pedido de empréstimo ao Ministério das Cidades através do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) pode demorar até seis meses para tramitar. E avalia assinar o financiamento junto à Caixa. O problema? Isso significa juros maiores e o "adeus" ao período de quatro anos de carência ao início das parcelas.



Recurso



A Câmara de Bauru vota nesta segunda-feira (31) o recurso da oposição pedindo para levar a denúncia que deu origem à Comissão Processante (CP) contra o vereador Eduardo Borgo (Novo) à Comissão de Ética. A medida foi a princípio indeferida pelo presidente da Casa, vereador Markinho Souza (MDB), decisão da qual parlamentares recorreram. A defesa de Borgo à CP foi lida na sexta (leia mais na página 5).



Desmentido



Por sinal, em meio aos ritos da Comissão Processante (CP) estava circulando a informação entre parlamentares de que Borgo estaria pressionando de forma agressiva alguns colegas para que não aprovassem a CP. Borgo procurou cada um dos interlocutores das mensagens para desmentir que tenha se comportado de tal maneira. Instigados pelas informações que Borgo ora desmente, alguns vereadores teriam até mudado seu posicionamento.