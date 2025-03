Bactérias no sangue é um perigo real

Pessoas com aparência linda e atraente vivem entre nós, mas sem saúde. Lindas e exuberantes fazem regimes da lua, glúten ou dieta da melancia. O acordar com preguiça de preparar o café ou chegar em casa exausta, faz saciar se a fome com torradas e suco de caixinha, quando não, refrigerante.



Em cada 3 diabéticos, um não sabe e vive normalmente. Quantos estressados são imunodeprimidos e se acham normais quanto a saúde. Os cânceres podem ficar meses e anos sem que se manifeste, mas o portador tem sua saúde minada sem que perceba.



Doses diárias de bebidas alcoólicas é um veneno para o fígado e suas células, pois atrapalham o metabolismo e proliferação. Silenciosamente, no lugar de hepatócitos teremos a fibrose chamada de cirrose. As células do fígado produzem componentes das ferramentas utilizadas na inflamação e reposta imunológica. Sem elas, resta a debilidade dos mecanismos de defesa quanto a capacidade e rapidez.



Em paralelo, os pacientes oncológicos fazem quimio e ou radioterapia e convivem conosco. Estas terapias diminuem muito a defesa orgânica, reduzindo a capacidade reacional inflamatória e imunológica. O avanço da medicina faz com que mais pessoas suportem as novas terapias, apesar de sistemicamente debilitantes.

Bactérias no sangue

É impossível não entrar bactérias nos tecidos todos os dias como ao pentear cabelos, escovar dentes, passar o fio dental, comer, coçar os olhos, fazer as unhas, depilar, beijar e praticar sexo. Criam-se muitas micro ulcerações. Teremos 100 trilhões se juntarmos as bactérias das superfícies internas e externas, sem contar fungos, parasitas e vírus. Uma pessoa com gengivite e periodontite comendo, coloca milhões de bactérias no sangue.



As bactérias no sangue se dão muito mal, pois temos as paredes dos vasos com poros muito menores que elas, E no sangue têm-se uma quantidade incrível de células fagocitárias e substâncias como os anticorpos e proteínas que em segundos, eliminam-nas. Esta rápida presença de bactérias no sangue se chama bacteremia transitória. No mês, se somarmos os segundos, são 5 a 6 horas de bactérias no sangue.

Quando demorar

Se as bactérias em segundos pelo sangue, acharem por acaso, uma passagem para os tecidos, irão se fixar e provocar uma doença inflamatória no local. Os vasos nas áreas inflamadas estão dilatados e suas paredes mais permeáveis, deixando passar as bactérias para os tecidos. Isto se chama “Anacorese” ou fixação de bactérias em áreas previamente inflamadas, ainda que leves.