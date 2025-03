Flacidez: o que, de fato, faz a diferença no combate dela?

Você pode notar a flacidez em diversos pontos do corpo, como as maçãs do rosto e bochechas mais caídas, papada no queixo, a pele dos braços menos firme etc. A verdade é que onde há pele, há chances de desenvolver flacidez.

Essa condição tende a aumentar com o passar dos anos, a falta de cuidados corretos e também quando há efeito sanfona, o famoso engorda-emagrece-engorda.

O que realmente faz a diferença para tratá-la? Eu conto tudo nesta coluna!