Contas públicas: déficit em fevereiro As contas do governo registraram déficit primário de R$ 31,67 bilhões em fevereiro, segundo informações divulgadas pelo Tesouro Nacional. O déficit primário ocorre quando as receitas com tributos e impostos ficam abaixo das despesas do governo. Se as receitas ficam acima as despesas, o resultado é de superávit primário. Os valores não englobam os juros da dívida pública.

Ata do Copom indica novas altas nos juros A ata do Comitê de Política Monetária (Copom) da última reunião dos dias 18 e 19 de março, quando elevou a taxa básica em 1 ponto percentual, atingindo 14,25% ao ano, mostra que o Comitê já dá como praticamente certa a não-observância da meta. O texto revelou que os juros vão continuar subindo, que vão voltar a subir na reunião agendada para maio e que a alta será menor do que 1 por cento. A estimativa preliminar é que a alta será de, no mínimo, 0,5 ponto percentual, podendo chegar a 0,75 ponto percentual se o Comitê resolver ser mais duro. A economia terá menor crescimento neste ano.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15), considerado a prévia da inflação oficial, subiu 0,64% em março, sobre alta de 1,23% no mês anterior. O resultado foi influenciado, principalmente, pelos grupos de Alimentação e bebidas, com alta de 1,09% e impacto de 0,24 p.p. no índice geral, e Transportes, que subiu 0,92% e exerceu influência de 0,19 p.p.. O acumulado em 12 meses ficou em 5,26%.

Melhora na comparação ao ano passado

O resultado representa melhora na comparação com fevereiro do ano passado, quando foi registrado um rombo de R$ 61,21 bilhões (corrigido pela inflação). Esse também foi o melhor resultado para meses de fevereiro desde 2022, quando foi contabilizado um déficit de R$ 23,61 bilhões (valor corrigido pelo IPCA). De acordo com informações do Tesouro, o resultado de fevereiro deste ano foi influenciado pela redução no pagamento de sentenças judiciais (precatórios) em R$ 30,8 bilhões. No acumulado do primeiro bimestre deste ano, ainda segundo números oficiais, as contas do governo registraram um superávit de R$ 53,18 bilhões.

Banco Central rebaixa previsão de crescimento

O Banco Central reduziu de 2,1% para 1,9% sua estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) neste ano. A informação consta no relatório de política monetária do primeiro trimestre. Em 2024, segundo dados oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a economia brasileira registrou uma expansão de 3,4%. Uma alta menor, neste ano, representará uma desaceleração no ritmo de crescimento.

Rombo nas contas externas

O rombo das contas externas brasileiras mais que dobrou no primeiro bimestre deste ano, ao mesmo tempo em que o investimento estrangeiro direto no país registrou pequeno aumento. As contas externas, isto é, transações correntes, registraram um déficit de US$ 17,31 bilhões nos dois primeiros meses deste ano, em comparação com US$ 8,31 bilhões no mesmo período do ano passado. O rombo mais do que dobrou no período. O resultado em transações correntes, um dos principais indicadores sobre o setor externo do país, é formado por: balança comercial: que é o comércio de produtos entre o Brasil e outros países; serviços: adquiridos por brasileiros no exterior; e rendas: remessas de juros, lucros e dividendos do Brasil para o exterior.