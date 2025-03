Du Mauad: vai começar o Brasileirão!

Amanhã e domingo já tem bola rolando...



Amanhã começa o Brasileirão 2025. Com intermináveis 38 rodadas e sem jogos de “mata-mata”. Tem os que gostam. E tem “sofrimento” pros que preferem emoção. A grande maioria dos jogos é um tédio. No mesmo formato usado desde 2003, 20 times jogam em turno e returno. Quem fizer mais pontos é o campeão. Os 4 últimos são rebaixados pra Série B. E nos últimos anos, “cerca de 47 times” conseguiram vaga na Libertadores. Uma festa. Após amargar seu 1º rebaixamento, o Santos fez o “bate-volta” e é a principal novidade, principalmente em função da presença do Neymar. Mirassol (pela 1º vez na elite), Ceará e Sport também conquistaram o acesso. Junto com os 16 times que permaneceram, podemos dividir as 20 equipes em 3 categorias: os candidatos ao título, os que brigam por vagas nas competições sul-americanas e os irão lutar pra não cair...



Pelo futebol que mostraram nesse início de temporada, os favoritos ao título são: Flamengo, Palmeiras, Internacional, Atlético-MG, Corinthians e São Paulo. Os que brigam por vagas na Libertadores e Sula: Botafogo, Fluminense, Santos, Cruzeiro, Grêmio, Bahia, Fortaleza e Ceará. Lutarão contra o rebaixamento: RB Bragantino, Vasco, Vitória, Juventude, Mirassol e Sport. A realização do novo Mundial de Clubes (com duração de um mês) irá paralisar o Brasileirão e poderá impactar todos os clubes...



Um novo formato de transmissão...







O Brasileirão 2025 será marcado como o 1º campeonato disputado após o início da Lei do Mandante e da divisão dos principais times do futebol brasileiro em duas Ligas para comercializar os direitos televisivos em blocos separados: Libra e Liga Forte União. Com a Lei do Mandante, os clubes estão liberados para negociarem de forma individual os direitos de transmissão das 19 partidas que farão em casa. Antes era preciso contar com a anuência do time visitante. A nova lei também permite ao próprio clube transmitir a partida que ocorre em seu estádio...



Os times estão divididos entre as 2 Ligas. Na Libra são 12 equipes, sendo 9 da Série A do Brasileirão 2025: Atlético-MG, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, São Paulo, Santos, Red Bull e Vitória. Além deles, tem o Guarani e o ABC (Série C) e o Sampaio Corrêa (D). Já a Liga Forte União conta com um total de 32 equipes, sendo que 11 delas disputam o Brasileirão: Botafogo, Corinthians, Ceará, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude, Mirassol, Sport e Vasco. Somados a esses 11 times, a Liga Forte conta com os direitos de mais 14 equipes da Série B e 7 da Série C. O Grupo Globo transmitirá 8 jogos exclusivos por rodada, a Record e Cazé TV transmitirão a mesma partida em todas as rodadas e o Prime Vídeo terá um confronto exclusivo por rodada...



Primavera e Capivariano muito perto do Paulistão...







Falta muito pouco. E no caso do Primavera, menos ainda. A vitória fora de casa sobre o Taubaté, por 2 a 0, na manhã do domingo (23), deixou o time de Indaiatuba muito próximo do acesso inédito à Série A1 do Campeonato Paulista. Na segunda e decisiva partida da semifinal da Série A2, que acontece amanhã, às 15 horas, o Fantasma joga em casa e pode perder por até um gol de diferença pra confirmar sua presença na elite do futebol paulista em 2026. Teve gol de ex-noroestino. Lucas Douglas fez o segundo pra deixar o Primavera (time de melhor campanha) ainda mais tranquilo...



Na outra semifinal, o Capivariano venceu o Ituano, jogando fora de casa por 1 a 0, gol de Daniel Baianinho, aos 14 do 2º tempo. O segundo e decisivo confronto acontece também amanhã (17h30), na Arena Capivari. O Capi joga com a vantagem do empate pra garantir o seu retorno à Série A1 do Paulistão. A última vez que o Capivariano disputou a elite foi em 2016. O Ituano tenta fazer o “bate e volta”...



Momento Maguila







O SALVE de hoje vai pros tenistas que estão liderando suas chaves na Champions do Bauru Tênis Clube. Um grande abraço pro Caio Kesam, Luiz Duarte, Renato Silva, Vitor Hugo, Alberto Pires, Guilherme Leite, Ezequiel Fernandes, Fabricio Dias e pra Thais Villa, Suka Santos, Mariana Mello e Gabriela Sacomandi.



