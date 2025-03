Ascam e Governo Federal fecham parceria para coleta seletiva

A Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Bauru e Região (Ascam) firmou termo de colaboração com o governo federal, por meio do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, que prevê o investimento de R$ 798.499,00 no gerenciamento de resíduos sólidos no município.



O acordo tem duração de três anos e destina à associação recursos do Fundo Nacional do Meio Ambiente, medida que, segundo a entidade, amplia a inclusão social dos catadores na região. O projeto foi denominado "Viva Catador".



O plano de trabalho prevê a modernização da gestão de resíduos recicláveis por meio da aquisição de uma prensa horizontal com esteira de alimentação, que aumentará a eficiência do armazenamento e padronização dos fardos, reduzindo desperdícios e melhorando a organização interna.



A expectativa é elevar a produtividade em 25% e otimizar o espaço de estoque em 30%. Além disso, uma consultoria técnica especializada mapeará os processos produtivos, criando um layout mais eficiente para a operação.



Também será contratada uma assessoria técnica para garantir a execução e a transparência do projeto, com relatórios trimestrais e monitoramento contínuo dos indicadores de desempenho.



Além dos investimentos em estrutura e gestão, a parceria tem um forte viés social. Um programa será implementado para mapear e cadastrar catadores autônomos, garantindo acesso à assistência social e encaminhamento para serviços de saúde. A Ascam prevê atender pelo menos 20 catadores autônomos por ano e realizar ações pontuais para 30 associados. Também serão distribuídos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e uniformes para catadores cadastrados e participantes de capacitações.



Outro destaque do projeto é a realização de um curso de capacitação anual no Dia Mundial do Catador de Materiais Recicláveis, abordando temas como segurança no trabalho, educação financeira e relatos de ex-catadores que hoje integram cooperativas.



Para Gisele Moretti, presidente da Ascam, a parceria representa um avanço essencial para a categoria. "Esse investimento não só melhora a estrutura da Associação, mas fortalece os catadores, promovendo dignidade, valorização e uma cadeia de reciclagem mais eficiente e sustentável", afirma.



A iniciativa, que reforça a integração entre o setor público e a sociedade civil, impulsionando a gestão de resíduos sólidos e incentivando a conscientização ambiental, está alinhada aos princípios dos 5Rs: repensar, recusar, reutilizar, reduzir e reciclar.



SOBRE A ASCAM



Fundada em 2018, a Ascam reúne cinco cooperativas de Bauru — Coopeco, Cooperbau, Cootramat, EcoRecicla e Verde Vida. A entidade promove a gestão de resíduos recicláveis e desenvolve iniciativas em prol da inclusão social e a conscientização ambiental, garantindo melhores condições de trabalho para os catadores.



Além da triagem e beneficiamento de materiais, a Ascam também investe na capacitação profissional, no fortalecimento das cooperativas e no desenvolvimento de políticas que promovam a valorização do setor.

Nova setorização da coleta seletiva em Bauru completa um mês

A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria do Meio Ambiente (Semma), iniciou a nova setorização da coleta seletiva há exatamente um mês, ao final de fevereiro. Todas as regiões tiveram alteração nos dias de coleta.



A coleta seletiva é realizada pela Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Bauru e Região (Ascam) desde setembro do ano passado, e as novas rotas foram organizadas de forma a otimizar o trabalho e evitar conflitos com a coleta de lixo orgânico, que é feita pela Emdurb. A coleta de lixo orgânico não teve alterações e segue nos mesmos dias em todas as regiões.



Com as mudanças, todas as regiões continuaram tendo a coleta seletiva uma vez na semana, mas agora sempre em dias diferentes ao da coleta orgânica, que acontece três vezes na semana. O material reciclável deve ser colocado na calçada, no dia previsto de coleta, até às 8h.



A única exceção é o Centro, onde tanto a coleta de lixo orgânico quanto a seletiva são feitas de segunda-feira a sábado, no período noturno, de forma simultânea, por conta das características desta região, que é predominantemente comercial e com elevado fluxo de pessoas e veículos durante o dia.



No Centro, o material reciclável deve ser colocado na calçada até às 18h. Os moradores devem colaborar respeitando os horários determinados, pois os caminhões passam apenas uma vez em cada via.