86% dos eleitores paulistas já têm identificação por biometria

Mais de 29,6 milhões de eleitoras e eleitores já têm a biometria coletada em São Paulo, o que corresponde a 86% do total de votantes do estado (34,4 milhões). A coleta biométrica é realizada durante o atendimento presencial para aquelas pessoas que vão tirar o título pela primeira vez ou necessitam de outros serviços, como atualização de dados e transferência de domicílio eleitoral, e ainda não têm as digitais inseridas no sistema eletrônico de votação.



Quem precisa cadastrar a biometria nos cartórios e demais postos do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) deve fazer agendamento prévio na internet antes de se dirigir a uma das unidades.



No estado, os cartórios funcionam de segunda a sexta, das 11h às 17h, para atendimento ao público. Ao fazer o agendamento prévio, a pessoa pode escolher a zona eleitoral mais próxima de sua residência. Desde a reabertura do cadastro eleitoral, em 5 de novembro do ano passado, a Justiça Eleitoral paulista já fez mais de 430 mil atendimentos, sendo mais de 100 mil deles para a operação de alistamento (emissão do 1º título).



Somente de janeiro até o fim do mês passado, foram contabilizadas cerca de 40 mil solicitações do documento, mais de 32 mil feitas por jovens de 15 a 17 anos — 80% do total.



Os jovens podem tirar o título a partir dos 15 anos, no entanto, só podem votar, de forma facultativa, ao completarem 16 anos até o dia da eleição. Nesses casos de primeira emissão de título, a pessoa deve buscar o atendimento presencial, devido à necessidade de coleta da biometria.