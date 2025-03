Entrelinhas

Upa mary dota 1



A organização social (OS) Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania e Saúde - leia-se "Avante Social" -, que gerencia a UPA Mary Dota, encaminhou ofício à Prefeitura de Bauru ameaçando paralisar obras na unidade de saúde por falta de repasse de verba. A data limite ao recebimento foi estipulada para 31 de março.



Upa mary dota 2



A prefeitura chegou a encaminhar um projeto à Câmara promovendo remanejamento orçamentário, mas o texto contém poucas informações - e não menciona, por exemplo, que a medida pode envolver repasse à OS que gerencia a UPA. Relatora do projeto, a vereadora Estela Almagro (PT) pediu informações ao governo, que respondeu nesta quinta (27).



Drenagem



Líder de governo na Câmara, o vereador Sandro Bussola (MDB) encaminhou ofício à Prefeitura de Bauru cobrando providências sobre uma quadra no Núcleo Geisel que inunda sempre que chove. Segundo o emedebista, "o volume de água que tem se concentrado no local é muito grande, o que tem arrastado até carros".



Cemitério



Dario Dudario (PSD), por sua vez, pediu o recapeamento das ruas internas no Cemitério da Saudade. As vias, diz o parlamentar, "estão intransitáveis, sem a mínima condição de transporte a não ser por veículo, de modo que também não há a menor possibilidade de acesso para cadeirantes às rua em questão".



Outorgas



Promotor de Justiça aposentado, o vereador José Roberto Segalla (União Brasil) quer uma espécie de "pente-fino" sobre o sistema de poços em Bauru. Ele pediu à administração um relatório com a quantidade pormenorizada de outorgas do fornecidas pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado (DAEE). Mais do que isso, considerando a validade de 10 anos das licenças, o vereador questiona também se alguma delas já expirou.



CP 1



A Comissão Processante (CP) contra o vereador Eduardo Borgo (Novo) volta a se reunir na manhã desta sexta-feira (28). O colegiado tem Marcelo Afonso (PSD) como membro e é presidido pela vereadora Estela Almagro (PT), com Júlio César (PP) na relatoria.



CP 2



Na manhã de hoje, a CP vai ler na íntegra a defesa escrita apresentada pelo vereador Borgo e tomar conhecimento a respeito da peça. Os integrantes têm cinco dias para analisá-la. Depois, na terça (1), a CP decide se arquiva de forma sumária a denúncia ou se dá prosseguimento ao processo.