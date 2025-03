Corintianos comemoram título na Getúlio em Bauru; FOTOS E VÍDEO

Na noite desta quinta (27), a equipe do Corinthians sagrou-se campeã do Paulista de 2025 e os torcedores alvinegros bauruenses foram em peso para a Getúlio Vargas no começo da madrugada desta sexta-feira (28).



O título veio após o alvinegro superar seu maior rival no primeiro jogo por 1 a 0 com gol de Yuri Alberto e abrir vantagem, no campo adversário. Em casa, jogando pelo empate para ser campeão, o Corinthians superou a pressão do adversário no segundo tempo e conseguiu um empate em 0 a 0. Com a conquista em casa diante da sua torcida, o time do Parque São Jorge se isola como maior campeão estadual com 31 conquistas.



Como é tradição em Bauru, os torcedores se reuniram para celebrar a conquista na avenida Getulio Vargas.