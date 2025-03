Sesi Bauru perde, fecha returno em quarto e pegará Praia Clube

Ao final da partida, Maurício Borges, do Vôlei Renata, foi eleito o melhor jogador em quadra e recebeu o troféu Viva Vôlei. Darlan foi o maior pontuador do Sesi Bauru com 23 pontos. Com a pontuação anotada no clássico paulista, o oposto do time de Bauru quebrou a barreira dos 500 pontos na liga, chegando aos 519.

No encerramento da fase classificatória, o Sesi Bauru foi para a quadra com o seguinte time titular: Mateus Bender, Éder, Guiga, Lukas Bergmann, Thiery, Darlan e Pureza.

O primeiro set começa com o Vôlei Renata tendo a primeira vantagem mesmo errando mais saques, contando com menor eficiência ofensiva do Sesi Bauru, para abrir 9 a 6 no primeiro pedido de tempo do time de Bauru. A segunda parcial se inicia equilibrada, com os times trocando pontos longos e a primeira vantagem é do time campineiro em 9 a 6, na parada do Sesi Bauru. O set segue com os dois times tendo sucesso na virada de bola e crescendo ofensivamente. O Sesi Bauru cresce na metade da parcial, converte contra-ataque para encostar em 19 a 18, forçando o primeiro pedido de tempo do Vôlei Renata. Mesmo com a parada, a equipe campineira segue pressionando nos saques para fechar com bloqueio em 25 a 19.

O terceiro set começa com o Sesi Bauru pressionando mais nos saques e levando vantagem nos contra-ataques, abrindo 10 a 14 na primeira parada do Vôlei Renata. A equipe visitante se concentra novamente na virada de bola até fechar em 18 a 25 em ataque de Darlan.