Corinthians é campeão paulista de 2025

Foi dramático. Exatamente como se esperava que fosse. Nesta quinta-feira (27), o Corinthians conquistou o Campeonato Paulista pela 31ª vez em sua história após superar o Palmeiras nos dois jogos decisivos do torneio e ampliou sua hegemonia como o maior campeão do estadual.

Depois de ganhar na casa do rival, por 1 a 0, o time alvinegro segurou um heroico empate sem gols após o goleiro Hugo defender um pênalti de Raphael Veiga, já no segundo tempo. Além disso, jogou por mais de 20 minutos com um menos, após a expulsão do zagueiro Félix Torres, pelo segundo cartão amarelo.

Derrotar o maior rival na decisão significou ainda sair de um incômodo jejum de títulos. O último troféu do clube do Parque São Jorge havia sido conquistado em 2019, quando venceu justamente o Paulista.