'Nasci de novo', diz caminhoneiro resgatado por torcedores

O caminhoneiro que foi resgatado desacordado e em parada cardiorrespiratória por torcedores do Noroeste, que estavam a caminho de Bragança Paulista no dia 15 de fevereiro para o duelo entre Norusca e Red Bull Bragantino, no Paulistão Sicredi 2025, está em casa com a família e fora de perigo. Ele conduzia uma carreta enquanto trabalhava e tombou na rodovia Dom Pedro I (SP-065), na entrada do município de Itatiba (275 quilômetros de Bauru).



Ailton Fonseca Gonçalves de Aguiar, de 40 anos, é natural da capital São Paulo, mas reside em Salto (SP) há quase 18 anos, onde ganhou uma nova chance de viver ao lado da esposa Jaqueline Aguiar e das três filhas: Daniela de 10 anos, Rebeca de 8 e Miriã de 6.



"Eu não lembro de absolutamente nada do acidente. Essa memória eu não tenho. Só sei que estava voltando de Belo Horizonte, sentido Guarulhos. Amigos meus e uma testemunha me relataram que virei o volante para não atropelar uma jovem, e o caminhão tombou. Fiquei seis dias internado, três deles na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), sob ventilação mecânica", detalhou Ailton.



Ainda segundo Ailton, ele sofreu uma fratura no crânio, recebeu vários pontos, inclusive no lado esquerdo do rosto, próximo ao olho, e futuramente precisará passar por mais uma cirurgia.



O caminhoneiro é autônomo enfrentou dificuldades para conseguir emprego nas últimas semanas, mas nesta sexta-feira (27) passará por exame admissional e voltará ao mercado de trabalho.



Segundo o presidente de honra da Torcida Organizada Sangue Rubro, José Roberto Pavanello, os torcedores noroestinos Neto Love e Bruno Sena estavam de carro e foram os primeiros a parar. Eles retiraram, com cuidado, a vítima da cabine. A caravana da Sangue Rubro seguia logo atrás e também prestou apoio na sequência.



"Nasci de novo. Foi um milagre. Quero agradecer de coração aos torcedores que pararam a viagem para me ajudar. Salvaram minha vida", concluiu o trabalhador.