Entrelinhas

Parecer 1



Chamado a emitir parecer no início da semana, o Ministério Público de Contas (MPC) se manifestou na terça-feira (25) pela procedência parcial das representações da Aegea, gigante do saneamento no País, e do ex-vereador Coronel Meira (Novo) contra o edital de concessão do esgoto à iniciativa privada.



Parecer 2



A conclusão do MPC é de que as cláusulas da concorrência inviabilizam a ampla competitividade e a própria economicidade do objeto a ser licitado. Isso, de acordo com o órgão, pode prejudicar o próprio serviço a ser oferecido no âmbito da concessão. Esta era a última etapa antes da decisão final do Tribunal de Contas de São Paulo (TCE-SP) sobre o caso. Resta saber o resultado do julgamento.



No MP, aqui



Enquanto isso, vereadores de oposição se reuniram nesta quarta (26) com o promotor Fernando Masseli Helene, do Ministério Público de Bauru, para discutir possíveis providências por parte do MP com relação à aprovação do projeto que autoriza o DAE a contrair R$ 40 milhões em empréstimo - que a bancada governista fez passar a toque de caixa nesta semana.



Vem novo TAC?



A coluna apurou que uma das alternativas do Ministério Público envolve convocar o presidente da Casa, vereador Markinho Souza (MDB), para ouvi-lo sobre a decisão de enviar a discussão sobre a viabilidade do pedido da Interpartidária a plenário e, sendo o caso, formalizar um possível Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) ou uma ação.



Repercussões 1



No vaivém de discussões, o presidente da Câmara tem feito telefonemas para avaliar as repercussões e consequências em torno de uma possível investida contra sua decisão de submeter o questionamento a plenário que, segundo se especula nos bastidores, teria contrariado até a opinião da Procuradoria Jurídica da Câmara.



Repercussões 2



Na segunda-feira, aliás, a vereadora Estela Almagro (PT) solicitou à Mesa para encaminhar a questão sobre se a Interpartidária tem ou não direito a requerer processos à Procuradoria Legislativa. A resposta foi "indefiro o pedido".



Plenária



A Prefeitura de Bauru promove no próximo dia 5 de abril a 1ª Plenária Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (PMSTT). O evento será realizado no dia 5 de abril de 2025, das 7h30 às 17h, no Auditório do Centro Administrativo da Prefeitura, na rua Wescelau Braz.