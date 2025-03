ABDA conquista 5 medalhas na 1ª Copa Futuro em São Bernardo

A equipe de atletismo da Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA) participou, no último domingo (23), na cidade de São Bernardo do Campo (SP) dos eventos Brincando de Atletismo e da 1° Copa Futuro, realizados pela Federação Paulista de Atletismo (FPA)



A ABDA contou com 39 Atletas, sendo 14 participantes do atletismo lúdico, no Brincando de Atletismo, em provas de corrida de 50 metros e salto em distância; e no atletismo competitivo da Copa Futuro, 25 Atletas das categorias sub-14 e sub-16.



Na Copa Futuro, os atletas participaram ativamente das mais variadas provas de pista e campo. Os maiores destaques da ABDA foram:

•Bryan Kevin Brandão de Carvalho (sub-16), 1° lugar no salto em distância com a marca de 5.93 metros;

•Marcos Vinicius Marques Soares (sub-16), 1° lugar no arremesso de peso com a marca de 14.26 metros e 5° lugar no lançamento de disco com a marca de 32.89 metros;