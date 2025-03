Veja interdições para esta quarta-feira

A Emdurb informa que nesta quarta-feira (26), a partir das 8h, o trecho compreendido entre os quarteirões 27 ao 32 da avenida Rodrigues Alves, no sentido bairro - centro, estarão interditados para obras de recape (entre a avenida Aureliano Cardia e Rua Pernambuco). A pista do sentido centro - bairro terá compartilhamento de fluxo de veículos, desta forma, poderá haver lentidão no trânsito.



O acesso da avenida Rodrigues Alves para a avenida Manoel Duque estará fechado. Desta forma, o acesso ao Jardim Guadalajara será da seguinte forma: seguir pela avenida Rodrigues Alves sentido centro, virar à direita na avenida Aureliano Cardia, seguir à esquerda pela rua Marcondes Salgado, seguir à direita pela rua Francisco Vidrih, seguindo para o Jardim Guadalajara.



Os locais estarão sinalizados pelo GOT - Grupo de Operações de Trânsito. A Emdurb pede atenção aos motoristas.