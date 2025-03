Entrelinhas

Rescaldo



Parte dos vereadores de Bauru passou esta terça-feira (25) em busca de compreender ao certo o que de fato aconteceu na sessão de segunda-feira (24), com a açodada aprovação do projeto de lei (PL) que autoriza o Departamento de Água e Esgoto (DAE) a contrair R$ 40 milhões em empréstimo. Há parlamentares que só perceberam a dimensão do que ocorreu na reunião após umas boas horas de sono.



Incômodo



Houve desconforto com a maneira como a sessão foi conduzida mesmo por parte de parlamentares da base ouvidos pela coluna sob reserva. A avaliação é de que a decisão da Mesa Diretora de submeter a plenário um requerimento da Comissão Interpartidária pedindo para ver o projeto do empréstimo é mesmo bastante frágil.



Sem mais



Especialistas familiarizados com o assunto consultados pela coluna são taxativos ao dizer que não há interpretação sobre o dispositivo do regimento que dá a "qualquer das comissões" - e de forma expressa no texto legal - o direito de solicitar processos.



Imagine só...



Na comparação de um graduado espectador da política local, a decisão da Mesa equivale a indagar ao plenário se o artigo da Constituição que estabelece número máximo de vereadores a cidades do porte de Bauru se aplica mesmo a este município ou se há entendimento diverso. É ver para crer - e, para crer, só mesmo vendo...



Ação



Enquanto isso, vereadores de oposição já preparam uma ação para contestar a aprovação atropelada no âmbito do Poder Judiciário. Decano da Câmara de Bauru, o vereador José Roberto Segalla (União Brasil) disse nesta terça-feira (25) que, desta vez, judicializar o caso é mais do que necessário.



Aspas



"A judicialização desta vez é necessária. Por causa do precedente que foi aberto. Ou seja, a Comissão Interpartidária desta vez vai ser alijada de tudo pela interpretação que eles [a Mesa Diretora e posteriormente o plenário] deram", criticou durante entrevista ao programa Cidade 360.º, uma parceria multimídia entre o JC e a 96FM.



Corujão



O vereador Miltinho Sardin (PSD) cobrou na segunda-feira a volta das linhas de transporte coletivo durante a madrugada - o chamado "corujão". "A noite vai bem, mas o pessoal está de saco cheio de ficar pagando [veículo por] aplicativo", criticou.