Bauru registra quatro casos de chikungunya

Bauru registrou quatro casos autóctones de chikungunya, além de contar com outros cinco suspeitos. Assim como a dengue, que já acometeu 3.737 pessoas na cidade, a chikungunya apresenta sintomas como febre alta, manchas vermelhas pelo corpo, dor de cabeça, dor muscular e cansaço. A principal diferença é que a chikungunya provoca fortes dores nas juntas e articulações, que em alguns casos pode persistir por semanas ou até meses.



Em casos de sintomas, a população deve procurar uma unidade de saúde para diagnóstico e tratamento adequados. Para tentar conter o problema, a prefeitura de Bauru, através da Secretaria de Saúde, realiza nesta quinta (27) e sexta (28) um mutirão de limpeza e recolhimento de materiais inservíveis na região do Pousada da Esperança.



A proposta é eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya, zika vírus e febre amarela. Nesta quinta-feira, as equipes vão atuar no Pousada da Esperança II e Núcleo Nova Bauru, e nesta sexta-feira no Pousada da Esperança, Vila São Paulo e Jardim Ivone.



Serão recolhidos materiais como móveis velhos, sofás, armários, colchões, guarda-roupas, televisores, pneus, fogões, restos de madeira e materiais recicláveis. Não serão recolhidos materiais como lixo orgânico, resíduos da construção civil, lâmpadas e restos de poda de árvores e arbustos.

Nesta terça-feira (25) e quarta-feira (26), a Secretaria de Saúde vai fazer a divulgação do mutirão nas residências da região do Pousada da Esperança, Núcleo Nova Bauru, Vila São Paulo e Jardim Ivone, com os agentes distribuindo panfletos e informando a população.



A área foi escolhida devido ao maior índice de casos de dengue, mas é importante que a população de todo o município siga com os cuidados. Além dos casos confirmados, existem mais 2.371 suspeitos e quatro óbitos estão em investigação.



Os agentes de endemias seguem com vistorias nos imóveis e orientação sobre a importância da prevenção. A Secretaria de Saúde pede a colaboração dos moradores para eliminar qualquer recipiente que possa acumular água, como latas, pneus, potes e garrafas, que devem ser levados aos Ecopontos, e ainda verificar sempre os vasos de plantas, calhas, caixas d’água, ralos, e manter quintais, calçadas e terrenos limpos.

Vacinação

As unidades de saúde continuam com a aplicação da vacina da dengue para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Já a aplicação da vacina da febre amarela é voltada para todas as pessoas que ainda não tenham recebido o imunizante. Para crianças menores de 5 anos, a aplicação é feita em duas doses, sendo a primeira aos 9 meses e a segunda aos 4 anos. Para pessoas a partir dos 5 anos de idade, a vacina é aplicada em dose única.