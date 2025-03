Interdição de banheiros em praça de Bauru causa queixas e sujeira

Os banheiros públicos situados na Praça Rui Barbosa, no Centro de Bauru, estão interditados. Há pelo menos uma semana, o masculino e o feminino estão trancados com cadeados. A situação tem incomodado pedestres e comerciantes, que reclamam da ausência de banheiros químicos no local, neste período.



Conforme o JCNET confirmou a partir das queixas, sem os sanitários, há quem urine em vários pontos da praça, inclusive nas paredes externas do banheiro. A reportagem também constatou um vazamento no local, por onde sai um líquido de odor desagradável.



Procurada pelo JCNET, a Secretaria do Meio Ambiente (Semma) informou que os banheiros da Praça Rui Barbosa estão em manutenção e que, nesta quarta-feira (26), a pasta providenciará a instalação de banheiros químicos.



A pasta acrescentou ainda que está elaborando um projeto de revitalização da praça, incluindo reformas arquitetônicas, elétricas e estruturais. Além disso, está em busca de recursos para a reforma completa do espaço, incluindo os banheiros, a fim de oferecer mais segurança e conforto aos frequentadores.