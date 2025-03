Lucas Brandão é campeão do torneio de enterradas do NBB Caixa

Para entrar na história! O ala/pivô do Bauru Basket, Lucas Brandão, sagrou-se campeão do torneio de enterradas do NBB Caixa. O desafio da atual temporada ocorreu na noite da última sexta-feira (21), na arena UniBH, em Belo Horizonte.



Na primeira fase, o camisa 13 do Dragão superou o também ala/pivô Douglas dos Santos, do São José. Já na semifinal, eliminou o pivô Anderson Rodrigues, do Brasília. Por fim, na grande decisão, enfrentou Felipe Gregate, do Mogi das Cruzes, e confirmou a conquista com uma enterrada espetacular: o atleta de 22 anos saltou sobre Andrezão Barbosa — seu companheiro de equipe e jogador mais alto da Liga Nacional, com 2,13m. O feito arrancou aplausos da torcida e garantiu a vitória por unanimidade.



Essa é a terceira vez que um atleta do Bauru Basket vence o torneio de enterradas. As duas anteriores foram conquistadas por Gui Deodato, hoje no Flamengo, nos anos de 2012 e 2013. Além do torneio de enterradas, o armador Dontrell Brite também representou o time bauruense no Desafio Crossover Penalty, de habilidades, mas foi eliminado na primeira fase.