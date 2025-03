Funprev alerta para tentativa de golpe

A Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru (Funprev) alerta sobre a tentativa de golpes usando o nome da Fundação. Por meio de ligações telefônicas, pessoas se identificam como funcionários da Funprev e solicitam informações de documentos, endereço e outras informações para atualização do Recadastramento Anual Obrigatório (Prova de Vida).



A Funprev não solicita dados bancários, senhas, números de documentos e outras informações sobre os seus usuários por telefone ou e-mail. Em caso de dúvidas, ligue para (14) 3009-5502 ou (14) 3009-5506. O Censo Cadastral e Previdenciário é regulamentado pela Lei 7.188/2019 e o Decreto 14.277/2019, com o objetivo de evitar fraudes e pagamentos indevidos. A Funprev somente liga para os seus usuários para avisar sobre a suspensão do pagamento nos casos de não comparecimento no Recadastramento Anual Obrigatório (Prova de Vida). A Funprev não solicita nenhum tipo de informação dos seus usuários por telefone ou por e-mail.