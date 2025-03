Bauruense Claudio Massad é campeão paulista de tênis de mesa

O mesa-tenista bauruense Cláudio Massad foi campeão do Ranking Paulista na Classe 10 paralímpica, em competição realizada neste sábado (22), em Jacareí.



O atleta venceu as três partidas que disputou, perdendo apenas um set durante a campanha invicta. Massad ainda competiu na categoria absoluto, destinada a atletas olímpicos sem deficiência. Ele venceu uma das partidas e perdeu outras duas, sendo eliminado nas oitavas de final. “Decidi jogar no absoluto porque o nível é muito alto, mais parecido com os torneios internacionais que vou enfrentar. Fiz boas partidas e cheguei perto da vitória em todas elas, então acredito que esse teste me ajudará muito na minha evolução”, afirmou.



Medalhista paralímpico de bronze em Paris, Massad agora se prepara para o agitado mês de abril, que contará com a Copa Brasil e o Aberto do Brasil, reunindo atletas do mundo todo na capital paulista. “Devo disputar essas competições, que têm nível nacional e internacional, tanto no individual quanto nas duplas. Virão os melhores atletas do mundo para cá, então estou empolgado com a oportunidade e vamos em busca de mais medalhas”, disse. Atualmente, Cláudio ocupa a décima quarta posição no ranking mundial paralímpico de simples e a sétima no ranking de duplas, sendo o melhor brasileiro na Classe 10.



Cláudio Massad conta com o apoio do Bolsa Atleta, Time São Paulo, Multidrive, 360TT, HANDDRY, Zero 8, Academia Saúde & Cia e Acqua Physio Institute.