Meia Vagninho, do XV de Jaú, morre em acidente de moto

O meia-atacante Raimundo Vagner da Silva, o Vagninho, do XV de Jaú, morreu na madrugada desta segunda-feira (24), aos 24 anos, vítima de um acidente de moto na cidade de Conceição do Lago-Açu, no Maranhão. Ele chegou a ser socorrido, após a colisão entre o veículo que ele dirigia e um cavalo solto na rodovia, mas não resistiu aos ferimentos, de acordo com a imprensa local.



O jogador disputou três partidas pelo Galo da Comarca na Série A3 deste ano. Ao término do estadual, ele foi liberado para as férias. Tinha contrato ativo com o XV até 15 de abril, conforme publicado no site da Federação Paulista de Futebol.



Vagninho foi campeão da Série A4 do Paulista pelo Rio Branco no ano passado e também passou pelo Primavera de Indaiatuba e pelo CA Patrocinense-MG.



Neste domingo (23), horas antes do acidente, ele postou uma foto com amigos em seu perfil nas redes sociais. O XV de Jaú publicou uma nota de pesar no Instagram.

Outro luto

Em fevereiro, minutos antes de XV de Jaú e União Suzano entrarem em campo pela Série A3, o meia Gabriel Popó, de 26 anos, que não estava relacionado para o jogo, sofreu um infarto agudo e morreu na concentração.