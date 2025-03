Nevoeiro que atingiu Bauru nesta segunda vai se repetir no outono

Bauru amanheceu, nesta segunda-feira (24), sob um denso nevoeiro que exigiu atenção dos motoristas, tanto nas rodovias quanto no perímetro urbano. Comum no outono, a condição deve se repetir nos próximos dias, destaca a Defesa Civil.



De acordo com o coordenador do órgão, Marcelo Ryal, uma frente fria ocasionou este fenômeno atmosférico durante a madrugada, principalmente nas áreas de baixada. Ele orienta cautela aos motoristas nas primeiras horas do dia e no final da madrugada, durante toda a estação.



O tempo permanecerá instável no estado de São Paulo neste início de semana, com ocorrência de chuvas isoladas, ocasionalmente fortes, devido à presença de um sistema de baixa pressão sobre o continente, segundo o Centro de Meteorologia de Bauru (IPMet).



Neste domingo, o instituto registrou 23 milímetros de água decorrente de precipitação, em Bauru. Já para Ryal, foi a chuva que atingiu a serra de Agudos a responsável por fazer o Rio Batalha transbordar.

A régua da lagoa de captação do manancial, que abastece cerca de 100 mil bauruenses, mede 3,46 metros, aponta a telemetria divulgada no site do DAE, na manhã desta segunda-feira (24). O nível ideal é de 3,20 metros.