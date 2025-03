Du Mauad: todos estão cada vez mais encantados!

João Fonseca segue dando show e hoje encara Alex de Minaur pela 3ª rodada do Miami Open...



A certeza de que estamos assistindo o nascimento de um enorme jogador de tênis aumenta cada vez que João Fonseca entra em quadra. Não foi diferente na tarde do sábado (22), na quadra principal do Hard Rock Stadium, em Miami. O tenista brasileiro atropelou o francês Ugo Humbert pela segunda rodada do Masters 1000 de Miami. João, que começou o torneio na posição de número 60 do mundo, não deu a mínima chance ao 20º do ranking da ATP e venceu por um sonoro 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. Hoje pela 3ª rodada, o brasileiro enfrentará outra “pedreira”, o australiano Alex de Minaur, que ocupa a 11º colocação no ranking. A “fama” de João Fonseca só cresce. Além de ser constantemente elogiado pelos tenistas, tanto os da atualidade como os que já fizeram história (Jimmy Connors se diz “impactado” pela performance do brasileiro), a atenção da torcida em cada atuação do jovem de apenas 18 anos fez com que a partida do sábado fosse mudada da quadra Grandstand (a 2ª mais importante do complexo), pro Hard Rock Stadium, a quadra principal. Ninguém segura o “moleque”...



A verdade é que o tênis apresentado pelo João Fonseca é de encher os olhos de qualquer um. Agressivo ao extremo, com muita força mental e golpes perfeitos, o tenista brasileiro encanta quem ama esse esporte. É inegável que ele tem ainda muito pela frente. Ajustes sempre são necessários. Saber “mudar” a intensidade do jogo quando for necessário e melhorar os golpes na rede são alguns aspectos. Mas é cada vez mais evidente que o João terá uma trajetória brilhante no circuito. Independente do resultado de hoje contra o “favorito” Alex de Minaur, ele já mostrou que veio pra ficar. Com a campanha até o momento no Masters 1000 de Miami, ele já aparece na 58ª colocação do ‘live ranking’ da ATP. João Fonseca tem tudo pra se inserir na primeira prateleira do tênis mundial...



E segue quebrando recordes...







João Fonseca atingiu mais uma marca expressiva e segue impressionando em Miami. Ao conseguir se classificar pra 3º rodada do Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos, o brasileiro de apenas 18 anos quebrou o próprio recorde ao atingir pela primeira vez a terceira partida em um torneio dessa categoria e também igualou a marca de Carlos Alcaraz. João Fonseca se tornou o tenista mais jovem a chegar à terceira rodada de um torneio Masters 1000 desde Carlos Alcaraz, que tinha 18 anos, em Paris, em 2021. Não é pouco...



Os feitos e os recordes de João Fonseca em seu primeiro ano como tenista profissional são impressionantes:



O 1º sul-americano campeão do Next Gen ATP Finals

O mais jovem a derrotar um top 10 no Australian Open

O brasileiro mais jovem a entrar no top 100 na história

O 10º tenista mais jovem a ser campeão de um ATP.

O sul-americano mais jovem a vencer partidas de Masters 1000, nível criado em 1990, em superfícies diferentes



Não é a toa que todos estão encantados e prestando muita atenção no jovem tenista brasileiro...



Amanhã tem Argentina x Brasil pelas Eliminatórias...







Depois de vencer a Colômbia com gol nos acréscimos na última quinta-feira (dia 20), no Mané Garrincha, o Brasil terá pela frente na noite de amanhã o maior adversário das Eliminatórias Sul-Americanas pra Copa do Mundo de 2026. O desafio será contra a Argentina, atual campeã do mundo e líder das Eliminatórias (com 28 pontos em 13 jogos). O Brasil irá enfrentar seu maior rival com a possibilidade de ter mais de meio time de 'caras novas'. A Seleção Brasileira que entrará em campo a partir das 21h de amanhã, no Monumental, em Buenos Aires, será bem diferente daquela que iniciou a partida diante da Colômbia. Além dos jogadores que estarão fora por contusão e suspensão, Dorival Júnior ainda pode trocar algumas peças por ordem técnica...



Já é certo que o treinador não terá à disposição o goleiro Alisson, o zagueiro Gabriel Magalhães e os volantes Bruno Guimarães e Gerson. As suspensões, lesão e até mesmo o protocolo de concussão levaram aos cortes dos quatro titulares da Seleção. Na ordem, Bento, Léo Ortiz (ou Murillo), André e Joelinton são os substitutos naturais...



As possíveis alterações pro jogo contra a poderosa Argentina não param por aí. A performance de Wesley, que entrou no segundo tempo do duelo contra a Colômbia e foi muito bem, faz com que Dorival pense na utilização do jovem lateral-direito do Flamengo desde o início, na vaga do ‘fraco’ Vanderson. Já no ataque, João Pedro foi muito mal. Caminho aberto pra volta do Savinho como titular e colocando o Rodrygo como ‘falso 9’. Em resumo, a Seleção pode ter mais de meio time de caras novas (na comparação com o jogo de 5ª no Mané Garrincha) pra encarar o seu maior rival. A partida será válida pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. Por enquanto, o Brasil ocupa a terceira colocação com 21 pontos. Basta um empate pra Argentina garantir a sua presença na próxima Copa. A possível escalação da Seleção 5 vezes campeã do mundo é essa: Bento, Wesley, Marquinhos, Léo Ortiz e Guilherme Arana; André, Joelinton e Raphinha; Savinho, Rodrygo e Vinicius Junior.



O primeiro Brasil x Argentina sem Neymar e Messi...







Desde que os craques Lionel Messi e Neymar Jr começaram a serem chamados pra vestir as camisas das suas respectivas seleções, essa será a primeira vez que o clássico entre Brasil e Argentina não terá ao menos um deles em campo. A tristeza maior é admitir que o confronto de amanhã possa e deverá ser o prenúncio de um novo tempo. O ensaio de algo definitivo...



Messi, com seus 38 anos, instantes após erguer em 2022 o mais importante e desejado das suas dezenas de troféus, decretou que aquela teria sido sua última Copa do Mundo. Nunca mais houve qualquer aceno pra um afastamento definitivo. Se houver, partirá do craque. A Seleção argentina manterá sua vaga reservada até o ‘Mundial de 2050’, se assim ele desejar...



Neymar, com seus 33 anos, vive uma indefinição semelhante. O eterno “menino Ney” sofre as consequências do descaso com o seu próprio corpo. Contusões e afastamentos em profusão. Nessa guerra entre o profissional do futebol e aquele que prefere “curtir a vida adoidado”, quem perde é a Seleção e o torcedor brasileiro...



Nos 16 jogos disputados desde 2010, data da estreia de Neymar na Seleção Brasileira, somente cinco foram disputados com a presença dos dois craques. É inevitável a sensação de vazio, desperdício, de tempo perdido. Dessa vez, e pela primeira vez sem ambos, há o temor maior de que esse encontro no maior clássico das Américas não mais se repita. Ainda que Messi tenha vaga entre os titulares da Argentina quando está minimamente saudável, suas atuações soam cada vez mais como participações especiais. Já no caso da estrela brasileira, nenhuma aposta é certa...



