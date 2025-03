Draft 3x3 do Bauru Basket termina com título do Dínamo/Maracaí

O Dínamo/Maracaí é o grande campeão da primeira edição do Draft 3x3 do Bauru Basket. Na decisão, realizada neste sábado (22), no ginásio Panela de Pressão, a equipe superou a AABB Limeira e assegurou a vaga para representar o Dragão no NBB Trio - além de faturar o prêmio de R$ 1 mil, em um oferecimento da Seven Imobiliária. O torneio foi estruturado em parceria com a Associação Nacional de Basquete 3x3 (ANB3X3).



Do lado de dentro da quadra, equipes de diversas cidades protagonizaram partidas de alto nível, reforçando o crescimento da modalidade olímpica. De acordo com os vencedores, vai demorar para "cair a ficha" em relação ao triunfo. "Representar o Bauru Basket, que é conhecido internacionalmente, será um prazer enorme. Na verdade, acho que vai demorar uma semana para assimilarmos que ganhamos e para passar essa sensação de êxtase que estamos sentindo", disse Jonathan Jow, capitão do Dínamo/Maracaí e cestinha do torneio, com 41 pontos anotados.



Fora das quadras, o evento também proporcionou um ambiente de cultura e lazer para o público. O Instituto Acesso Popular organizou apresentações artísticas e atividades interativas nos arredores do ginásio. “O basquete sempre foi um grande motor de transformação social, e queremos que o esporte dialogue com outras expressões culturais. Trouxemos atrações que reforçam essa conexão, aproximando ainda mais a comunidade do evento”, destacou Renato Magú, porta-voz do instituto.



Empresas bauruenses também marcaram presença com ativações especiais. A Paschoalotto, por exemplo, distribuiu smash burguers para os torcedores que acertassem arremessos em uma cesta inflável. "Nós, como uma das maiores empresas empregadoras da cidade, temos o compromisso de devolver todo esforço e dedicação que a população nos dá. Faz parte da cultura Paschoalotto sempre apoiar diversas ações na comunidade, sejam elas sociais, esportivas e culturais. Com o Bauru Basket, não podia ser diferente. Temos uma história longa e vitoriosa juntos e é motivo de muito orgulho participar dos momentos de lazer e entretenimento fora das quadras também", afirmou Nayara Anzolin, Head de Marketing da empresa.



O evento também contou com o apoio da Zopone Engenharia, Unimed Bauru, Press Digital, Prefeitura Municipal de Bauru, Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel) e Liga de Basquete Centro-Oeste Paulista (LBC).