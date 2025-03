Bento Gonçalves: luxo sustentável na Capital Brasileira do Vinho

Bento Gonçalves vive um marco no desenvolvimento urbano e turístico, com a apresentação do projeto Jardins Dona Isabel, o maior empreendimento multiuso do interior do Estado, em uma área única de 18 mil m², localizada entre o Centro e a Via Gastronômica da cidade (leia mais abaixo) Bento Gonçalves é uma cidade que pode ser visitada o ano inteiro. O turista pode percorrer vinícolas, fazer passeios, conhecer igrejas e parques. O turista não pode deixar de conhecer a Casa Valduga e degustar seus vinhos e conhecer o Vale dos Vinhedos.



Importante fazer um passeio de Maria Fumaça, que inclui a cidade e Carlos Barbosa, e caminhar pelo Caminhos de Pedra, um percurso de 12 km considerado Patrimônio Histórico do Rio Grande do Sul.



Outra dica é fazer a rota do Rio das Antas e visitar o Parque Cultural Epopeia Italiana, Parque Casa na Árvore e Parque da Ovelha.



Visitar a Igreja Cristo Rei, com arquitetura gótica e vitrais coloridos, e a Igreja São Bento é obrigatório.



Outros pontos turísticos: Pipa Pórtico, um cartão-postal com parada gratuita, Museu do Imigrante e a Casa da Erva Mate Ferrari.

Projeto

A Mon Faro Incorporadora - antiga MPA - apresentou, em Bento Gonçalves, o Jardins Dona Isabel, o maior empreendimento multiuso do interior do Estado com um Valor Geral de Vendas (VGV) inicial de R$ 840 milhões, em uma área única de 18 mil m², localizada entre o Centro e a Via Gastronômica da cidade. São cinco torres redondas de 16 andares cada, um total de 133 mil m² de área construída. Em fase de escavação e preparação do terreno, a obra foi apresentada para mais de 300 corretores em evento realizado dia 11 de março, no Vale dos Vinhedos. A entrega está prevista para 2030.



O projeto, que une inovação, sofisticação e valorização da cultura local, cria uma nova centralidade para o turismo, negócios e para a qualidade de vida na Serra Gaúcha. De acordo com o CEO da Mon Faro, Lúcio Salvadori Possebon, o Jardins Dona Isabel retrata a transformação pela qual a empresa passa. "Este empreendimento nasce com nossa visão de futuro, porque para nós crescimento econômico e responsabilidade ambiental, social e de governança são inseparáveis. Nosso propósito é muito claro: Construir hoje um amanhã melhor, porque acreditamos que não há desenvolvimento de longo prazo sem trilhar o caminho da sustentabilidade". O Jardins Dona Isabel Residences Club, por exemplo, um condomínio clube de luxo, oferece 50 residências suspensas de luxo em cada uma de suas duas torres, do segundo ao 11º andar. São unidades de 193 m² privativos que partem de R$ 2,8 milhões. Já nos últimos cinco andares elas mudam, entregando ainda mais exclusividade: 20 residências de 394 m² com valores a partir de R$ 5,9 milhões.



No outro lado da Alameda Frank Zietolie - a rua sinuosa turística criada especialmente para conectar a Via Gastrô ao Centro da cidade -, está o Garden. O espaço vai conectar lazer, gastronomia e comércio em um ambiente de alto nível, planejado para ser um destino turístico e de experiências. Restaurantes e lojas premium serão posicionados em pontos estratégicos do empreendimento, integrados a um imenso platô com mirante para a cidade.



Dentro do Garden, a torre Jardins Dona Isabel Life Houses, residências exclusivas com arquitetura sofisticada, integradas ao Garden aberto.



Outra torre abriga o Jardins Dona Isabel Office com escritórios de altíssimo padrão. São salas amplas e envidraçadas com piso flutuante - exclusividade Mon Faro na cidade - tecnologia avançada e monitoramento integrado em unidades com mais de 70 m². Voltado a empresas e profissionais liberais, o Office parte do valor de R$ 11,5 mil o m².



Voltado à hospedagem de curta ou longa duração, o Jardins Dona Isabel Stay ocupa outra torre, oferecendo estúdios e apartamentos com um dormitório e duble suítes, com metragens de 26 a 78 m² privativos e valores que iniciam em R$ 460 mil. São unidades mobiliadas e decoradas.

O nome

Jardins Dona Isabel homenageia uma mulher forte, que firmou seu nome na história sendo a primeira regente do Brasil, Princesa Isabel, e que também assinou, em 1888, a Lei Áurea, primeiro passo para a Abolição da Escravatura no Brasil. Deu nome às terras coloniais onde hoje está Bento Gonçalves.