Poesias e os Animais: 21 de Março dia da Poesia 

A Coluna Animal dessa semana vai celebrar o Dia da Poesia, comemorado no dia 21 de março com uma poesia de um poeta gateiro, um fã de gato. A data foi criada na 30.ª conferência geral da Unesco em 16 de novembro de 1999. O objetivo deste dia é promover a leitura, escrita, publicação e ensino da poesia através do mundo. A data celebra a diversidade do diálogo, a livre criação de ideias através das palavras, criatividade e inovação.

O poeta escolhido era um gateiro, ou seja, um fã de gato, tão fã que até fez poemas homenageando os felinos. Trata de Ferreira Goulart (in memoriam) escritor, poeta, crítico de arte, biógrafo, tradutor, memorialista, ensaísta e um dos fundadores do neoconcretismo. Ferreira Goulart dedicou-se a escrever vários poemas sobre os felinos, de tanto que ele os admirava.

Difícil escolher apenas um para exemplificar o amor do poeta pelos gatinhos, mas já que nosso espaço é limitado, então foi escolhido um poema que traduz todo o amor e carinho do poeta por esses pets.

O ron ron do gatinho

O gato é uma maquininha

que a natureza inventou;

tem pêlo, bigode, unhas

e dentro tem um motor.