Robinho completa 1 ano preso por estupro e tem recurso adiado

Robinho, 41 anos, completou nesta sexta (21) o primeiro ano dos nove de sua sentença pelo crime de estupro coletivo, cometido na Itália, em 2013. Ele cumpre a pena no presídio de Tremembé, no Interior de São Paulo, conhecido por alojar criminosos famosos, seja por serem figuras públicas, seja pelo crime ter tido grande repercussão e, por isso, correrem risco em penitenciárias comuns. Enquanto sua defesa trabalha por recursos com o objetivo de modificar a pena determinada pelos tribunais italianos, sob o argumento de que há diferença nas legislações dos dois países e que a dosimetria deveria ser adaptada ao que diz a lei penal brasileira, o ex-atleta aposta no bom comportamento e em cursos para reduzir seu tempo de prisão.