ABDA conquista três medalhas em torneios de São Bernardo do Campo

Na sexta (14), a equipe participou da quarta etapa do Circuito Performance, competição organizada pela Federação Paulista de Atletismo (FPA) que reúne os melhores atletas do ranking Adulto do Estado de São Paulo.



Os destaques da ABDA na competição foram os atletas Victor Gabriel Ramos, medalha de ouro no salto em distância, e Izabela Oliveira, medalha de bronze, no salto em altura.



No sábado (15) a ABDA participou da segunda etapa da temporada do Circuito Open FPA. A competição reuniu atletas de diversos estados e de outros países. O destaque da ABDA foi a atleta Maria Fernanda Leite, que conquistou a medalha de prata no lançamento do disco.