Entidades pedem doação para Páscoa de famílias em vulnerabilidade

'Doce, doce, doce, a vida é um doce, vida é mel', traz a popular canção de Xuxa. Mas para muitas famílias em situação vulnerabilidade de Bauru, falta 'açúcar' no dia a dia. Elas precisam da ajuda da comunidade local para alegrar o paladar ao menos na Páscoa, uma das principais celebrações cristãs. De modo a evitar que o tradicional ovo de chocolate fique distante do sorriso destas crianças, uma vez que o preço do cacau atingiu patamares históricos em 2024, várias entidades buscam doações para contemplá-las.



"As famílias em situação de vulnerabilidade sequer têm condições de comprar comida. Quem dirá, então, para aquilo que é considerado supérfluo, como o chocolate. Ganhar doces na Páscoa representa a realização de um sonho para as crianças. Para os adultos, uma tranquilidade emocional vê-los felizes", destaca Tatiana Calmon, representante da De Grão em Grão.



Além de bombons, entidade também precisa de ajuda para arrecadar ovos de galinha e refrigerantes para complementar as 200 cestas básicas destinadas às famílias do Jardim Manchester, Córrego do Barreirinho, Vila Agrária Nova Família, Maranata, Virgínia Rainha e Val de Palmas.



A Casa da Sopa, Centro Espírita Irmã Catarina, Entre Amigos Bauru, Esquadrão do Bem e Voluntários em Ação também estão empenhados em adoçar o prato das comunidades que assistem, nesta Páscoa. Para isso, solicitam a quem puder contribuições via PIX ou doações (veja quadro).



Coordenada por Rose Lopes, a Casa da Sopa promove a campanha "Páscoa Para Todos". Segundo ela, o objetivo é arrecadar três mil ovos de chocolate ou caixas de bombons a serem entregues às 540 famílias atendidas. Já o Centro Espírita Irmã Catarina, liderado pela presidente Luciana Aparecida Melenchion, esperar juntar 500 unidades de doçuras para rechear de felicidade a vida de 120 famílias cadastradas. Quatro abrigos de idosos também receberão os alimentos.



No caso do Entre Amigos Bauru, que estreia pela primeira vez nesta Páscoa, as doações de café em pó e leite integral, por exemplo, também são bem-vindas. O grupo atende moradores em situação de rua e idosos na praça Machado de Mello, às sextas-feiras às 19h, e aos domingos às 9h. "Além dos doces para a 'Páscoa Amiga', pedimos ajuda com açúcar, macarrão parafuso, molho de tomate e óleo", reforça um dos responsáveis, Fernando Vieira.



Maria Inês Faneco, do Esquadrão do Bem, revelou ao JC que o mutirão "Arroz e Bis, Família Feliz" tem a meta de deleitar as crianças por meio da entrega de duas mil caixas de Bis para seis bairros. "Vamos adoçar vidas e ganhar sorrisos", destaca a coordenadora do projeto.



Interessados em contribuir com as arrecadações também podem contatar Miguel Daré, do Voluntários em Ação.