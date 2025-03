Paciente do Centrinho é aprovado no curso de Medicina da USP 

O jovem Nicolas Gabriel de Oliveira Nascimento, 18 anos, natural de Birigui, já conhecia Bauru e vinha regularmente à cidade desde os três meses de vida. Ele nasceu com fissura labial e, desde bebê, realiza tratamento no Centrinho, que integra o complexo do Hospital das Clínicas de Bauru.



Neste ano de 2025, Nicolas mudou-se para Bauru. O motivo? O jovem foi aprovado em seu primeiro vestibular e agora é calouro da Faculdade de Medicina de Bauru (FMBRU) da Universidade de São Paulo (USP), uma das carreiras mais concorridas do País. Ele foi aprovado em primeira chamada no Provão Paulista Seriado.



De origem humilde e egresso da escola pública, Nicolas afirma que conseguirá se manter na Universidade graças ao Programa de Apoio à Permanência e Formação Estudantil (PAPFE), por meio do qual terá vaga na moradia estudantil do campus e receberá auxílio financeiro parcial e gratuidade nos restaurantes universitários da USP.



"Acredito que represento uma grande parte da população brasileira que é carente de condição financeira. Não fiz cursinho presencial. Durante o terceiro ano do ensino médio, fiz curso online, que é bem barato", relata o estudante.

Estímulo a mais

Nicolas conta ainda que decidiu fazer Medicina no começo de 2024. "Toda a vivência e contato que tive com os profissionais do Centrinho, com certeza, foi um grande estímulo para essa escolha, eles são os melhores do Brasil. Estar aqui em Bauru representa para mim estar entre os melhores", ressalta.



"É uma emoção especial. Primeiro, paciente. Agora, vou ser quem atende. Sei o que a pessoa que está ali passou, as jornadas de horas para chegar ao Centrinho, as madrugadas sem dormir, então tem uma empatia maior", conclui Nicolas.