Sesi Bauru vira sobre o Minas no tiebreak e vence 6ª seguida

O Sesi Bauru venceu sua sexta partida consecutiva em uma batalha com o Itambé Minas. O campeão nacional venceu por 3 sets a 2 (25/20; 23/25; 25/23; 24/26; 20/18), em partida disputada na noite desse sábado, 22, na Arena Paulo Skaf. O jogo foi válido pela penúltima rodada do returno da Superliga 2024/2025.



Com o resultado, o Sesi Bauru vai para 45 pontos com 13 vitórias e oito derrotas na quarta colocação, e já garante o mando de quadra para os playoffs. O quinto colocado, Praia Clube, tem 41 pontos em 21 partidas.



Na última rodada da liga nacional, o Sesi Bauru enfrenta o Vôlei Renata na reedição da última final da Superliga. O jogo será no Ginásio do Taquaral, em Campinas, na quinta-feira, 27, às 21h.



Ao final da partida, Pureza foi eleito o melhor jogador em quadra e recebeu o Viva Vôlei. Darlan foi o maior pontuador do Sesi Bauru, com 25 pontos.

O jogo

O Sesi Bauru foi para sua última partida em casa da fase classificatória com o seguinte time titular: Mateus Bender, Éder, Guiga, Lukas Bergmann, Thiery, Darlan e Pureza.



O primeiro set começa muito equilibrado, com os dois times pressionando nos saques mas tendo sucesso nas viradas de bola. O Sesi Bauru consegue a primeira vantagem em 10 a 7, em boa sequência de Éder, forçando a parada do Itambé Minas. O time mineiro se recupera na parcial e converte nos contra-ataques, mas vê a equipe da casa voltar a ter sequência de saques, abrindo novamente diferença em 16 a 13 na segunda parada do Itambé Minas. O time de Bauru segue controlando a parcial, administrando a vantagem na dificuldade de recepção do Itambé Minas, até fechar em erro de saque adversário em 25 a 20.



O Itambé Minas começa o segundo set pressionando nos saques e bloqueios, pontuando nos dois fundamentos e criando vantagem em 9 a 12, na primeira parada do Sesi Bauru. O time da casa se recupera na parcial, cresce nos bloqueios e encosta no 13 a 14, no primeiro pedido de tempo do Itambé Minas. A parcial segue equilibrada, com os dois times tendo sucesso na virada de bola. A equipe mineira volta a ter vantagem de dois pontos após ponto de saque, e força a segunda parada do Sesi Bauru em 16 a 18. A parada tem efeito, com o time de Bauru conseguindo a virada de bola e ponto de saque, empatando a parcial em 18 a 18, no segundo tempo do Itambé Minas. O set segue em equilíbrio, com os dois ataques sendo eficientes na definição, até o time mineiro fechar em 23 a 25.



O Sesi Bauru começa a terceira parcial mais impreciso e vê o Itambé Minas abrir rápida vantagem em 2 a 6, na primeira parada do time de Bauru. O pedido de tempo surge efeito, com o Sesi Bauru se recuperando na parcial e encostando após sequência de contra-ataques, forçando a parada do Itambé Minas em 7 a 8. A equipe da casa tem controle na virada de bola, cresce nos contra-ataques e vira o placar, chegando em 17 a 15 no segundo pedido de tempo do time mineiro. O Itambé Minas volta para a parcial, empata em 18 a 18 na dificuldade de definição do time de Bauru, que para pela segunda vez. O time da casa recupera a vantagem na reta final no equilíbrio do terceiro set, trocando pontos, até fechar no erro de saque adversário em 25 a 23.



O quarto set se inicia com os dois times forçando nos saques. Mesmo impreciso no fundamento, o Itambé Minas abre a primeira vantagem em 6 a 8, pontuando nos bloqueios e forçando o primeiro pedido de tempo do Sesi Bauru. O time de Bauru cresce defensivamente, impede os ataques do Itambé Minas que para em 12 a 11. Os times seguem trocando pontos na parcial, com o contra-ataque do Sesi Bauru crescendo no set para abrir 16 a 14 no segundo pedido de tempo do time mineiro. O Itambé Minas cresce no saque e bloqueio na reta final, tendo 21 a 22 no segundo pedido de tempo do time de Bauru. O set se estende com as duas equipes tendo sucesso na virada de bola, até o Itambé Minas fechar em 24 a 26 em ponto de bloqueio.



O tiebreak começa com o Itambé Minas abrindo vantagem na dificuldade do Sesi Bauru na armação ofensiva. O time mineiro força a primeira parada da equipe da casa em 3 a 6. O set desempate vira em 3 a 8 para a equipe visitante, mas o Sesi Bauru volta para o set, crescendo defensivamente e forçando o erro e o pedido de tempo adversário em 6 a 9. A equipe de Bauru segue pressionando nos saques e encurta a diferença para 11 a 12, na segunda parada do Itambé Minas. O Sesi Bauru chega a empatar em 12 a 12, mas o time mineiro recupera a vantagem no erro de saque, levando ao segundo pedido de tempo do time de Bauru. O tiebreak se estende em grande equilíbrio de viradas de bola dos dois times, com ambos chegando ao ponto de jogo. Na resiliência, o Sesi Bauru completa a virada no set decisivo e fecha em 20 a 18.