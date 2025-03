João Fonseca supera francês número 20 do mundo e vai à 3ª rodada

O tenista João Fonseca, 18, subverteu expectativas neste sábado (22) ao derrotar o francês Ugo Humbert, número 20 do mundo, por 2 sets a 0 (parciais de 6/4 e 6/3) no Masters 1.000 de Miami (EUA).



Atual 60º colocado no ranking da ATP (Associação de Tenistas Profissionais), Fonseca vinha de vitória sofrida na primeira rodada, contra o americano Learner Tien, durante a qual passou mal, mas conseguiu a virada por 2 sets a 1.



Neste sábado, no entanto, o jovem brasileiro teve sangue frio para quebrar o saque do adversário logo no primeiro game da partida e administrar a vantagem na etapa inicial, mesmo quando o francês cabeça de chave 19 do torneio passou a variar mais seu saque, tentando desestabilizá-lo.



Fonseca conseguiu fechar o primeiro set em apenas 33 minutos, sem ter o saque ameaçado nenhuma vez, tendo vencido 100% dos pontos que jogou com seu primeiro serviço e com 60% (29 de 48) dos pontos totais.



A segunda etapa começou mais equilibrada, com games rápidos e mais dilatados. O brasileiro, no entanto, continuou apostando em seu primeiro serviço e na agressividade e conseguiu quebrar o francês no quinto game, para 3 a 2. O canhoto Humbert ainda conseguiria segurar o serviço mais uma vez, para 4 a 3, mas Fonseca se impôs nos últimos games e levou a parcial por 6/3.



O rival, campeão do ATP 250 de Marselha em fevereiro, havia derrotado Fonseca na única partida anterior entre os dois, em janeiro, durante o encontro entre França e Brasil na Copa Davis, por 2 sets a 0.



Agora, o brasileiro aguarda o vencedor do confronto entre o australiano Alex de Minaur, número 11 do mundo, e o chinês Yunchaokete Bu, 69º.