Campanha da Unimed enfatiza as metas de segurança dos pacientes

A Unimed Bauru deu mais um passo importante no fortalecimento da cultura de prevenção de danos, cuidados e bem-estar dos beneficiários e clientes. Nesta sexta-feira (21), promoveu um evento voltado a lideranças e imprensa sobre as Metas Internacionais de Segurança do Paciente (preconizadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS)), no auditório do Centro de Estudos do Hospital Unimed Bauru (Cehub).

O objetivo do evento, apresentado pelo médico infectologista e presidente do Núcleo de Segurança do Paciente, Edson Carvalho de Melo, foi promover uma campanha de comunicação mais eficaz e direta, direcionada tanto ao público interno quanto ao externo.

"Queremos garantir que todas as pessoas que utilizam os serviços da Unimed Bauru, incluindo o Hospital e o Centro de Diagnóstico (CDU), estejam plenamente engajadas na prática de medidas que assegurem a saúde e o bem-estar dos pacientes", frisou.