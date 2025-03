Bazar solidário em Bauru terá peças por até R$ 10

Até o dia 25 de março, terça-feira, a Brecharme, o bazar solidário permanente da Cáritas Bauru, está com um super saldão com todas as peças de roupas e acessórios com valores entre R$ 2 e R$ 10. O consumidor encontra na Brecharme moda feminina, masculina, infantil, bolsas, acessórios e calçados.



Inaugurada em novembro de 2024, a Brecharme foi criada com o objetivo de trabalhar com a moda circular, evitando o desperdício e descarte de roupas que estão em boa qualidade e condições de uso, e gerar renda para os programas e projetos desenvolvidos pela Cáritas, organização social que atende pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social, como idosos, mulheres, imigrantes, indígenas, ciganos, pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua e mães com bebês recém nascidos.



"Toda a renda com a venda das roupas e acessórios da Brecharme gera um importante recurso para auxiliar nos projetos e programas que desenvolvemos na Cáritas, impactando diretamente em benefícios para as pessoas que atendemos. Por isso, reforço o convite para população conhecer o nosso bazar e conferir as nossas peças, que são de muito bom gosto e em excelente estado de conservação e uso", comenta Karla Andrade, coordenadora geral da Cáritas Bauru, ressaltando que a doação de roupas para a Brecharme também é muito bem-vinda.



A Brecharme fica na rua Azarias Leite, 10-14. O WhatsApp para mais informações é o (14) 99108-3780. O Instagram do bazar é o @brecharme_caritasbauru.