Sesi Bauru recebe Minas buscando 6.ª vitória consecutiva

A reta final da fase classificatória da Superliga 2024/2025 se aproxima e o Sesi Bauru busca fechar a primeira fase com sequência de vitórias. O campeão nacional recebe o Itambé Minas neste sábado, 22, às 21h, na Arena Paulo Skaf, em partida válida pela 10ª e penúltima rodada do returno da liga nacional. A entrada para o jogo é totalmente gratuita via Meu Sesi.



O Sesi Bauru chega para a rodada com cinco vitórias seguidas na Superliga, vencendo o Praia Clube em 3 sets a 0 na sua última partida. Com a vitória no confronto direto, o time de Bauru passou o Praia Clube e subiu para a quarta colocação, com 43 pontos em 12 vitórias e oito derrotas. O Itambé Minas chega como segundo colocado, com 46 pontos em 15 vitórias e 5 derrotas. Na última rodada, o time mineiro venceu o Suzano fora de casa em 3 sets a 2.



Em caso de vitória do Sesi Bauru, o campeão nacional empata com o Itambé Minas, mas não ultrapassa pela diferença na quantidade de vitórias. A equipe de Bauru também entra na rodada empatada com o terceiro colocado, Vôlei Renata, que soma os mesmos 43 pontos, mas em 16 vitórias.



Sesi Bauru e Itambé Minas se encontraram apenas uma vez na temporada, ainda no primeiro turno da Superliga. Na ocasião, o Sesi Bauru foi superado no tie break, com Darlan sendo destaque do time de Bauru anotando 27 pontos.



A entrada para a última partida do Sesi Bauru em casa na fase classificatória é totalmente gratuita, sendo necessário reservar o ingresso pelo Meu Sesi. A retirada de ingressos já está disponível no link: https://www.sesisp.org.br/evento/b8967e8d-8972-4180-802a-15de084455f3/superliga-de-voleibol-masculino-20242025



Nos números, Darlan segue absoluto na liderança de pontos totais, com 471 em 20 jogos disputados. O oposto lidera a Superliga também nos pontos de saque, com 48, enquanto Lukas Bergmann é o segundo melhor da Superliga, com 25. Thiery é o melhor bloqueador do time de Bauru, anotando 34 pontos no fundamento.