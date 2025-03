Judoca conquista primeira medalha do Sesi em um Grand Slam

Michel Augusto (60kg) marcou seu nome na história do Sesi Judô. O judoca disputou o Grand Slam de Tbilisi nesta sexta-feira (21) e conquistou a primeira medalha da história da equipe em uma etapa de Grand Slam, um bronze. O pódio histórico vem após Michel se tornar o primeiro atleta do Sesi Judô a figurar no top 10 do ranking mundial de sua categoria.



A caminhada do judoca do Sesi Botucatu foi imponente. Nas oitavas de final, venceu Vache Adamyan, da Áustria, com um ippon. Na fase seguinte, bateu Enzo Jean, da França, com um yuko.



Na luta por uma vaga na final, Michel superou o atleta da casa, Tornike Maziashvili, com um waza-ari já no golden score, e garantiu a histórica medalha do Sesi Judô.



Na grande final, Michel enfrentou o seu maior desafio: Luka Mkheidze, da França, que chegou ao torneio sendo o quarto colocado no ranking mundial e tendo duas medalhas olímpicas na categoria, além de outros três ouros em Grand Slams. A luta foi de muito equilíbrio, chegando ao desempate no golden score, vencido pelo francês após um waza-ari.



Essa foi a segunda competição internacional de Michel Augusto em 2025. No seu primeiro torneio do ano, o Grand Prix da Áustria, o judoca do Sesi-SP venceu o bronze, levando-o ao top 10 do ranking mundial.



A próxima etapa do Circuito Mundial da Federação Internacional de Judô (IJF) será o Grand Slam de Dushanbe, no Tajiquistão, de 2 a 4 de maio.



Ainda no Grand Slam de Tbilisi, o Sesi Judô também será representado por Luan Almeida. O judoca top 1 do ranking nacional até 81kg enfrenta o canadense Arthur Margelidon, em sua estreia na Geórgia, neste sábado, 22.



As lutas preliminares do dia começam às 3h, horário de Brasília. O torneio tem transmissão do Judo TV nas primeiras fases, e do Sportv, Caze TV e Canal Olímpico do Brasil nas fases finais.