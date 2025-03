Bauru fecha fase classificatória com 3 a 0 sobre o Maringá

O Sesi Vôlei Bauru venceu na última partida do returno da Superliga 2024/2025. O time bauruense bateu o Unilife Maringá em 3 sets a 0 (25/23; 26/24; 25/20) na noite dessa sexta-feira, 21, na Arena Paulo Skaf.



Com a vitória, o time de Bauru chega em 42 pontos, com 14 vitórias e oito derrotas, se mantendo na quinta colocação. Nas quartas de final, o Sesi Vôlei Bauru vai encarar o Fluminense, que acabou na quarta colocação com 43 pontos. A equipe carioca terá a vantagem de decidir o confronto em casa por estar mais bem colocada na tabela.



Ao final do jogo, Amanda foi eleita melhor jogadora em quadra e recebeu o troféu Viva Vôlei. Bruna Moraes foi a maior pontuadora do Sesi Vôlei Bauru, com 18 pontos.

O jogo

Para o último jogo da fase classificatória, o Sesi Vôlei Bauru foi com o seguinte time titular: Amanda, Mayhara, Kasiely, Acosta, Mayany, Bruna Moraes e Léia.



O primeiro set começa com o Sesi Vôlei Bauru tomando o controle da partida. O time da casa pressiona nos saques, dificulta a recepção adversária e abre vantagem.



A primeira parada do Unilife Maringá vem no 17 a 12, após sequência de pontos do Sesi Vôlei Bauru. O time paranaense ameaça uma reação na parcial, conecta três pontos em sequência e força a primeira parada da equipe bauruense em 19 a 16. O set se equilibra na reta final, mas o Sesi Vôlei Bauru aproveita a vantagem para fechar em 25 a 23.



A segunda parcial começa equilibrada, com o Sesi Vôlei Bauru tomando a dianteira em boa passagem de saque, mas o Unilife Maringá se recupera, empata o set em 8 a 8 e força a primeira parada do time bauruense. A parada tem efeito e o Sesi Vôlei Bauru volta a ter sequência de saques dificultando a virada de bola do time de Maringá, abrindo 15 a 11 no primeiro pedido de tempo do visitante. Mesmo com a interrupção, o Sesi Vôlei Bauru administra a vantagem no bom trabalho de contra-ataque e chega a aumentar a vantagem, mas vê o Unilife Maringá crescer na reta final, chegando em 22 a 21 na pressão dos bloqueios, levando à segunda parada do time da casa. O set se estende com o equilíbrio nas viradas de bola, mas o Sesi Vôlei Bauru leva a melhor e fecha em 26 a 24.



O terceiro set começa semelhante ao anterior: o Sesi Vôlei Bauru abre vantagem confortável em 5 a 1, mas vê o Unilife Maringá se recuperar com boa passagem de saque e contra-ataque, conectando quatro pontos em sequência para empatar em 9 a 9 e forçar a parada bauruense. O set segue equilibrado, mas o Sesi Vôlei Bauru retoma a liderança e, com ponto de bloqueio, abre 19 a 17 se aproximando da reta final da parcial e forçando o primeiro pedido de tempo do Unilife Maringá.



O time da casa segue pressionando no saque e bloqueio, pontua novamente no fundamento e o time visitante para novamente em 21 a 17. A equipe bauruense controla o restante da parcial, para em 24 a 20, apenas para fechar no ponto seguinte em 25 a 20.