'Flow' ajuda a romper estigma contra gatos pretos

O sucesso do filme "Flow", que ganhou o Oscar 2025 como melhor animação, pode ajudar a romper estigmas contra gatos pretos. A avaliação parte de protetoras de animais de Bauru ouvidas pelo JC. Uma delas, inclusive, afirma que a procura por esse perfil de felino aumentou recentemente, provavelmente em função do longa-metragem.



Presidente da ONG SOS Gatinhos, Sandra Regina Ariede acredita que a animação contribui para concretizar uma nova visão a respeito dos bichanos. "O filme traz uma reflexão necessária, afinal, todos os felinos merecem ser amados da mesma forma, seja preto, branco, amarelo ou de outras cores", destaca.



A responsável pelo abrigo, que também é tutora de um gato preto chamado "Ravier", enfatiza que os animais de estimação escuros demoram mais a serem adotados porque estão associados a superstições relacionadas a azar e bruxaria. "Já ouvi histórias de gatos assassinados só por serem da cor preta", pontua.



Por conta do mesmo receio, Bernadete Cursino de Souza, do Abrigo Be Souza, explica que só faz doações de gatos pretos para conhecidos e pessoas selecionadas. Em contrapartida, Vanessa Araújo, da ONG Arca da Fé, revela que recentemente o grupo doou mais "pretinhos" que o normal. "Acreditamos que o filme tenha contribuído para despertar o interesse dos cuidadores", afirma.



Vencedor também do Globo de Ouro, o longa-metragem produzido na Letônia narra a história de um felino solitário, que perdeu o lar após uma inundação. "Gato", o personagem principal, encontra refúgio em um barco habitado por diversas espécies e seu desafio é aprender a lidar com as diferenças dos novos companheiros.



A estudante bauruense e dona de um felino macho, Letícia Pinheiro, concorda que os gatos pretos ainda são vistos de forma pejorativa. "Já tivemos uma fêmea, a Catarina. Ela foi doada e nomeada de 'Macumba' pelos novos donos. Hoje temos o José, que foi resgatado da rua", conta.